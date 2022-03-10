Макс Барских наложил санкции на РФ: Не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну!

Артист проявил патриотизм и доказал, что музыка не может быть вне политики

15 дней. В Украине уже 15 дней продолжается полномасштабная война, которую по приказу Владимира Путина развязала РФ. Наши отважные Вооруженные силы и территориальные обороны отчаянно сражаются с оккупантами, защищая Родину. А те, кто не может взять в руки оружие, ведет активные бои на информационном фронте.

Так, певец Макс Барских в своем Instagram ежедневно рассказывает правду о происходящем в Украине в надежде, что у его российской аудитории наконец-то откроются глаза и они восстанут против диктаторского режима Путина. А в четверг, 10 марта, артист заявил, что накладывает на РФ «творческие санкции».

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«Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам где она звучит в качестве саундтреков! — написал в Instagram Макс Барских. — Я не хочу чтоб моя музыка звучала в стране развязавшей войну в Украине! Я так же изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем Украинским артистам сделать тоже самое!»

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