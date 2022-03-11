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Тарас Цымбалюк о словах путина: «Интересно, что еще должно войти в «военные» объекты?»

Тарас Цымбалюк о словах путина: Интересно, что еще должно войти в военные объекты?

Тарас Цымбалюк, украинский актер сериала «Полкан» (Новый канал), который выйдет после победы Украины над россией, высказался по поводу варварского нападения страны-агрессора

Актера возмущают слова путина о том, что «спецоперация» в Украине почти завершена, и что почти все украинские «военные объекты», которые могут угрожать московии, уничтожены.

– Почти? Интересно, что еще должно войти в эти «военные» объекты? В роддом уже ракета попала, в детский сад — тоже целенаправленно обстреливают жилые кварталы крупных городов, также убивают постоянно мирных, которые встречаются этой дикой орде — невинные жертвы перешли на тысячи. Словно мораль и человечность военных аннулировались полностью. Об этом кричит весь мир! Не слышит нас только народ, который может свергнуть своего диктатора! – пишет Тарас Цымбалюк в своем Instagram.

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Актер пишет и о том, что его удивило. Оказалось, что у Цимбалюка есть подписчики из россии, которые до сих пор не понимают, как все есть на самом деле и думают, что украинский народ очень злой и стреляет сам по себе. Хотя, по мнению Цималюка, есть адекватная часть.

– Большинство российских подписчиков сейчас действуют следующим образом: сначала говорят, что мы сами себя стреляем, что путин – «асвабадитель». Ясно что вспомнят о Крыме и Донбассе. Далее, вступая в переписку к большинству, доходит, что весь мир что-то знает, а они «информированы» иначе. Что-нибудь доходит по чуть-чуть? Поэтому я призываю всех, кто имеет аудиторию в соцсетях, вести информационную деятельность и говорить о том, что происходит в Украине! – написал актер.

Тарас Цымбалюк считает, что сейчас украинский народ переживает одну из самых трагических страниц своей истории. Но звезда гордится своей страной и людьми, которые пытаются стать еще более независимыми.

 

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Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Фото @taras.tsymbaliuk

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