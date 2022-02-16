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Alina Pash отказалась от участия в Евровидении 2022

Alina Pash отказалась от участия в Евровидении 2022

Евровидение 2022: участие Украины под вопросом! Победительница отбора Alina Pash решила не представлять страну на международной арене. Читай материал, чтобы узнать подробности

На прошлых выходных состоялся отбор на Евровидение 2022 Украина — смотреть онлайн прямой эфир можно было на сайте Нового канала. По результатам оценивания жюри и зрительского голосования, победу одержала Alina Pash с песней «Тіні забутих предків». Однако сразу после завершения финала Национального отбора, артистка оказалась в центре скандала и нарвалась на травлю в Сети.

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Alina Pash отказалась от участия в Евровидении 2022

Выяснилось, что Алина посещала Крым в 2015 году, что категорически запрещено правилами. Далее артистку обвинили в фальсификации справки о пересечении границы с украинской стороны. Организаторы Национального отбора на Евровидение 2022 в Украине долго разбирались в ситуации. Они подали запрос в пограничную службу, чтобы ее представители подтвердили или опровергнули законность пересечения артисткой границы. Но оказалось, что подобные данные хранятся только 5 лет, а поскольку этот срок уже прошел, проверить подлинность слов девушки невозможно.

Alina Pash — «Тіні Забутих Предків»: интересные факты о победительнице Нацотбора на Евровидение 2022 Украина

 

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Допис, поширений Alina Pash (@alinapash)


Сама же Alina Pash в фальсификации документа обвинили своего директора. По словам артистки, она доверяла этому человеку и не перепроверила подлинность справки, когда получила ее на руки. В своих социальных сетях Алина сообщила, что прекратила сотрудничество с ним, однако это не помогло ей остановить волну хейта и критику со стороны общественности. По итогу, Alina Pash отказалась от участия в Евровидении 2022, опубликовав в Instagram соответствующее заявление:

«Я громадянка України, Я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія — це зовсім не те, що Я закладала у свою пісню. Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України.

Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв’яжемося із «Суспільним» та підпишемо всі необхідні документи.

Окремо, хочу подякувати всім, хто мене підтримує та допомагає, хто чує мою пісню і важливе повідомлення, а не плітки про мене. Дякую! У нас з Вами історія продовжується, і Нам вирішувати якою вона буде. Єднаймося! Зараз це важливо як ніколи!»

Alina Pash отказалась от участия в Евровидении 2022

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