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Нацотбор на Евровидение 2022: Букмекеры назвали победителя

Нацотбор на Евровидение 2022: Букмекеры назвали победителя

Прогнозы сделаны – имя названо

До финала Национального отбора на Евровидение 2022 года остается еще несколько дней, а букмекеры уже определили имя вероятно победителя. Об этом пишут на сайте Eurovisionworld.

По прогнозам букмекеров представительницей от Украины на Евровидении в Турине станет певица Alina Pash с песней «Тени забытых предков». Ее шанс на победу составляет 31%. Сразу после нее идет ROXOLANA, а на третьем месте оказалась группа Kalush Orchestra. Подробную таблицу прогноза по всем финалистам Нацотбора можно просмотреть ниже в таблице.

Нацотбор на Евровидение 2022: Букмекеры назвали победителя

Напомним, что Национальный отбор на Евровидение 2022 года состоится уже в субботу, 12 февраля в 18:30. Прямую трансляцию можно будет просмотреть онлайн и на UA: Первый.

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