Смотреть онлайн эфир Нацотбора на Евровидение 2022, в котором окончательно определится имя победителя и представителя от Украины на самом музыкальном и ожидаемом европейском конкурсе!

Напоминаем, что сегодня, 12 февраля 2022 года, состоится отбор на Евровидение 2022 от Украины. Ранее Нацотборы проходили в три этапа: два полуфинала и финал. На этот раз все произойдет иначе. Отбор на Евровидение будет проходить в формате онлайн-концерта, на котором из ранее отобранных комиссией 8 претендентов сразу же определится победитель, то есть, представитель Украины на Евровидении 2022 в Турине.

Украина изменила формат Нацотбора на Евровидение 2022

Участники отбора на Евровидение 2022:

Alina Pash

Cloudless

Kalush Orchestra

Michael Soul

Our Atlantic

ROXOLANA

WELLBOY

Barleben

Нацотбор на Евровидение 2022: Букмекеры назвали победителя

Послушай все песни участников Нацотбора, чтобы понимать, кто как выступил вживую.

Если хочешь посмотреть прямой эфир по телевизору — включай «‎Суспільне»‎. Но если проскролишь ниже, то увидишь прямой эфир Нацотбора на Евровидение 2022 онлайн.

Приятного просмотра!

Отбор на Евровидение 2022: смотреть онлайн прямой эфир

Фото: @suspilne.eurovision

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