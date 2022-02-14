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Евровидение 2022: Член жюри Нацвибора принес извинения KALUSH

Сканадал на Евровидении 2022 в Украине исчерпан: Ярослов Лодыгин извинился перед Калушем

Ярослав Лодыгин, который был одним из трех членов жюри Нацотбора на Евровидение 2022 года, извинился перед группой KALUSH из-за своего выражения о «людях с гор».

— Я говорил не о национальных, этнических, региональных или географических факторах. Речь не идет о том, что кто-то из степей или рек может, а с гор не может. Горы и леса – это метафора моих ощущений. Для меня важно, чтобы мы демонстрировали себя как современная европейская культура. Среди финалистов были артисты, которые по этому критерию выглядели сильнее Kalush Orchestra. В лирике Алины многочисленные отсылки на английском языке на европейских и мировых литераторов и художников. Это другой месседж, направленный на интеграцию с глобальной культурой, – заявил Лодыгин на пресс-конференции Суспільного.

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