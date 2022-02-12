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Alina Pash — «Тіні Забутих Предків»: интересные факты о победительнице Нацотбора на Евровидение 2022 Украина

Alina Pash — Тіні Забутих Предків: Победительница Нацотбора на Евровидение 2022 (биография и песня)

Стало известно, кто поедет на Евровидение 2022 от Украины! Это девушка, зрители полюбили ее за необычную, новую музыку – рэп на закарпатском диалекте. Кто же это? Певица Alina Pash победила на Национальном отборе на Евровидение 2022! Что нам известно об одной из самых крутых артисток в этом году, читай в материале

Кто поедет на Евровидение 2022 от Украины в Турин

Победительница Нацотбора на Евровидение 2022: что известно об Alina Pash

1. Первое слово певицы в детстве – «йо» («да» по-закарпатски)

2. Идеальной артисткой и примером на сцене считает Бейонсе

3. Певица прошла через Х-Фактор, ходила на кастинги в разные поп-группы. А потом решила, что нужно действовать по-другому, нашла свой собственный стиль и взорвала сеть колоритным клипом на песню «Bitanga», в которой использовала родной закарпатский диалект. Кстати, именно словом «bitanga» («хулиганка» по-закарпатски) ее называл в детстве дедушка.

Евровидение 2022: выступления всех участников отбора в Украине

Alina Pash — Тіні Забутих Предків: Победительница Нацотбора на Евровидение 2022 (биография и песня)

4. Алина – настоящий меломан. Она обожает soul, r’n’b, треп, хип-хоп, электро, фольк, поп-рок.

5. Alina Pash получила международную музыкальную премию для молодых артистов «Music Moves Europe Awards 2022». По словам жюри MMEA 2022, было невероятно – открывать так много талантливых европейских артистов, отметив, что Алина Паш «подлинно увлекательная и уникальная артистка… можно сразу определить, какие ценности она отстаивает».

6. Песня, с которой она выступит на финале Нацотбора на Евровидение – «Тіні забутих предків» – выйдет 11 февраля, за день до прямых эфиров. Так что ждем, чтобы услышать первыми!

 

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Публикация от Alina Pash (@alinapash)

Фото @alinapash

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