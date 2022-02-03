«Банда подтягивается»: Рианна показала свой беременный животик (ФОТО)

В конце января стало известно, что Рианна и ее бойфренд ASAP Rocky готовятся впервые стать родителями. Фанаты увидели невероятно милые фото пары.

Теперь певица решила больше не скрывать свой статус и делиться радостью со своими поклонниками. Рианна выложила в свой Instagram новый снимок, где очень хорошо видно, как растет малыш в животе.

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Видно, что фото певица сделала у себя дома, но при этом она не забыла про стильный образ, ведь такой она привыкла быть всегда. Рианна сфотографировалась в футболке для американского футбола и соединила ее с высокими ярко-оранжевыми перчатками, вероятно, из кожи или эко-кожи.

– Как банда подтянулась к месяцу черной истории, – подписала сообщение Рианна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri)

И всего лишь за шесть часов с момента публикации — уже более 10 млн лайков под фото.

Фото: Getty Images

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