«Банда подтягивается»: Рианна показала свой беременный животик (ФОТО)
В конце января стало известно, что Рианна и ее бойфренд ASAP Rocky готовятся впервые стать родителями. Фанаты увидели невероятно милые фото пары.
Теперь певица решила больше не скрывать свой статус и делиться радостью со своими поклонниками. Рианна выложила в свой Instagram новый снимок, где очень хорошо видно, как растет малыш в животе.
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Видно, что фото певица сделала у себя дома, но при этом она не забыла про стильный образ, ведь такой она привыкла быть всегда. Рианна сфотографировалась в футболке для американского футбола и соединила ее с высокими ярко-оранжевыми перчатками, вероятно, из кожи или эко-кожи.
– Как банда подтянулась к месяцу черной истории, – подписала сообщение Рианна.
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И всего лишь за шесть часов с момента публикации — уже более 10 млн лайков под фото.
Фото: Getty Images
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