И спереди, и сзади: Рианна показала пышные формы в секси-белье (ФОТО)
Звезда восторженно демонстрирует белье собственного бренда
Американская певица Рианна продемонстрировала подписчикам сексуальные формы в белье из последней коллекции своего бренда.
В своем последнем посте селебрити показала яркий комплект из своего последнего дроп от Savage X Fenty. На снимках Рианна одета в мережевну белье фиолетового цвета с розовым узором. На первом фото Рири показала свою фигуру спереди, сделав акцент на пышном декольте. А на втором снимке артистка лежит ягодицами в камеру, показывая их во всей красе.
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Фото: Getty Images
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