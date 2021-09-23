Ріанна зізналася, що її збуджує у сексі з A$AP Rocky

Селебриті привідкрила таємниці свого інтимного життя

Американська співачка Ріанна впевнена у своїй сексуальності та всіляко намагається додати сексуальної впевненості усім жінкам, випускаючи свою білизну Savage x Fenty. На останньому своєму показі, який відбувся зовсім нещодавно, Рірі навіть сказала, що її робота над власним брендом білизна варта усіх безсонних ночей. А в одному з інтерв’ю після представлення нової колекції зірка навіть проговорилася про своє інтимне життя.

У розмові з ведучим шоу Daily Pop Ріанна поділилася деталями свого сексуального життя з бойфрендом A$AP Rocky. Інтерв’юер наважився запитати, що саме збуджує зірку. Тоді Рірі назвали ТОП-3 речі, якій її збуджують найбільше.

«Я люблю ладан, травку, одеколон і трішки «тяжкої роботи»», – заінтригувала Ріанна.

Фото: Getty Images

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