Ріанна та A$AP Rocky вперше стануть батьками!

Чутки про вагітність зірки нарешті офіційно підтвердилися

Американська співачка Ріанна та її коханий репер A$AP Rocky невдовзі вперше стануть батьками. Про це повідомляє видання People, публікуючи офіційні фото Рірі з животиком.

Чутки про вагітність Ріанни ходили вже кілька місяців, але офіційного підтвердження тому не було. А те, що зіркам час від часу приписують вагітності, – вже звична справа, тому особливої надії у фанатів не було. Проте, у період пандемії зірки активно взялися розширювати свої родини, а Ріанна не стала винятком.

Про те, що відома парочка чекає на первістка стало відомо завдяки фотосесії, яку знаменитості провели на вулицях Нью-Йорку. На знімках Ріанна та A$AP Rocky тримаються за ручки, гуляючи засніженими вулицями, особливу увагу привертає кругленький животик Рірі, який виглядає з розстібнутого рожевого пальто. На якому саме місяці вагітності перебуває зірка, поки не відомо. Але оцінивши розміри животика, можна сказати, що народжувати селебриті вже зовсім скоро.

Нагадаємо, що роман Ріанни та A$AP Rocky джерело видання PEOPLE підтвердило у листопаді 2020 року. Стосунки двох зірок зародилися після багатьох років дружби.

Фото: Getty Images

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