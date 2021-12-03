Ріанна прокоментувала чутки про свою вагітність від A$AP Rocky

Зірка різко відповіла підписниці в діректі

Ви вже чули, що Ріанна може чекає на дитину від репера A$AP Rocky? Принаймні, такі підозри виникли у шанувальників співачки після її появи на церемонії проголошення республіки Барбадос, де отримала звання національного героя. Сукня дівчини від Bottega Veneta настільки обтягнула форми, що виділила її животик. Саме через це усі і припустили, що селебриті може бути вагітна.

Одна з підписниць Ріанни вирішила привітати зірку з майбутнім поповненням в діректі в Instagram і не залишилася без відповіді. Співачка вирішила відписати фанатці, заодно прокоментувавши чутки про вагітність.

«Чи можна мені прийти на baby shower, сестричка? Щоправда, чи ні, ваші діти будуть красивими. Вибачте, що все зараз у вашій матці», – написала шанувальниця.

А Ріанна вирішила підіграла і додала гумору у свою відповідь: «Стоп! Ви не прийшли на перші 10 baby shower?! Ви всі розводите мене щороку, чорт забирай».

Схожее, що таки 33-річна Ріанна поки таки не очікує на первістка. Нагадаємо, що співачка Ріанна та репер A$AP Rocky почали зустрічатися взимку 2021 року.

Фото: Getty Images

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