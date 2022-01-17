Блогеры из фильма «Любовь и Блогеры»: как их найти в соцсетях

С 20 января в кинотеатрах стартует фильм «Любовь и Блогеры»: о блогерах, жизни и любви. Напомним, что истории рассказывает об истории городка Кагаплик, которому скоро наступит полный «капец»: снова выборы, снова коррумпированный мэр, снова одно и то же… Исправлять «мэрскую репутацию» приезжают пятеро звезд Instagram. Их будут ждать приключения «на всю голову», реальный сговор и, конечно, история настоящей любви!

До просмотра или после тебя станет интересно, кто же играет в фильме и как их найти в соцсетях? Новый канал уже подготовил список для тебя! Как найти блогеров и актеров в соцсетях, из фильма «Любовь и Блогеры» – читай дальше.

В фильме снялись:

Вадим Новицкий (@vadiknovitskii)

Ведущий мероприятий, капитан команды Лиги Смеха «30+», имеет более 6 тысяч подписчиков в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадик Новицкий (@vadiknovitskii)

Ольга Сумская @olgasumska

Украинская актриса и телеведущая Заслуженная и Народная артистка Украины. У неё более 700 тысяч подписчиков в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Назар Заднипровский @nazarzadneprovskii

Украинский актер театра, кино и дубляжа. Свои соцсети ведет не очень активно, но у него нереальная энергетика и харизма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Назар Заднепровский (@nazarzadneprovskii)

Катерина Кистень (https://www.facebook.com/kissokaziya)

Украинская актриса театра, кино и телеведущая. В Instagram ее нет, однако активно ведет свой Facebook, где рассказывает о своей обычной и актерской жизни.

Иван Кухарчук (@vanya_kyharchyk)

Ведущий, участник Лиги смеха 4 и 5 сезонов. У него более 7 тысяч подписчиков в Instagram. Рассказывает о своей работе, показывает яркие моменты своей жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ваня Кухарчук (@vanya_kyharchyk)

Инна Приходько (@ukrainnochka)

Актриса театра и кино, ведущая праздников и пародистка. В Instagram есть более 6 тысяч подписчиков. Рассказывает о своей актерской жизни и снимает смешные пародии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Prihodko (@ukrainnochka)

Анатолий Зиновенко (https://www.facebook.com/anatoly.zinovenko)

Украинский актер театра, кино и дубляжа. У него много ярких ролей в известных сериалах.

Татьяна Зиновенко (https://www.facebook.com/t.zinovenko)

Жена актера Анатолия Зиновенко. Также актриса кино и театра и дубляжа. Ее роли – не менее яркие, чем у мужа. Фото в соцсетях делится не очень активно, однако ее часто отмечают, поэтому на странице Татьяны можно увидеть много ярких.

Георгий Делиев (@delievgeorgiy)

Известный украинский актер, режиссер, художник, музыкант, художественный руководитель и основатель театра «Маски-шоу». Делится фото из личной жизни и работы как в фейсбуке, так и в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgiy Deliev (@delievgeorgiy)

Тамара Яценко (https://www.facebook.com/supertamaraaramat)

Известная украинская актриса театра и кино. Чаще играла и играет в комедийных фильмах. От нее всегда идет положительная энергетика и приятный вайб.

Светлана Махничева (https://www.facebook.com/sweetlanka.mahnicheva)

Блогерша, украинская журналистка, известна под своим юмористическим образом Хапуги Ларисы.

Ирина Кудашова @irinaa_kudashova

Молодая украинская актриса стала известна после роли в телесериале «Школа». Сейчас активно ведет свои сети, в том числе Instagram, где имеет более миллиона подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ира Кудашова (@irinaa_kudashova)

Богдан Шелудяк (@bushe8)

Украинский актер и блогер. Стал известен после сериалити «Київ вдень та вночі» (Новый канал). Активно ведет свои соцсети, имеет более миллиона подписчиков в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Богдан (@bushe8)

Анна Алхим (@alkhim.anya)

Украинская скандальная инста-блогерша. Часто вступает в ссоры с другими блогерами из-за чего ее страницу часто блокируют. Сейчас у Ани уже пятая по счету страница в Instagram, насчитывающая около 100 тысяч подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Моя 5 юбилейная страничка???? (@alkhim.anya)

Анна Тринчер (@annatrincher_official)

Украинская актриса и певица, представительница Украины на «Детском Евровидении 2015». Стала известна в целом после роли в сериале «Школа». Сейчас активно ведет свои соцсети, имеет почти два миллиона подписчиков в Instagram. Недавно сделала себе пластическую операцию по увеличению груди.

Ксюша Манекен (@maneken007)

Скандальная украинская блогерша. Известна своими откровенными, но эстетическими фото, ссорами с другими блогершами и скандальной темой эскорта. Однако, несмотря на эпатажные темы в жизни, ее сторис и фото вызывают удовольствие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксюша Манекен (@maneken007)

Роман Свечкоренко (@svechkorenko)

Блогер, участник второго сезона шоу «Холостячка». Пишет о своей жизни и психологии. У Романа более 900 тысяч подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Свечкоренко???? Психология???? (@svechkorenko)

Вика Маремуха (@vicky_mare)

Украинская модель, актриса и телеведущая. Финалистка шоу «Супермодель по-украински» 2 сезон (Новый канал). В блоге пишет о своей жизни и выкладывает эстетические фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Mare (@vicky_mare)

Евгений Билозеров @jack_belozerov

Украинский актер, ведущий, принимал участие в «Фабрике звезд-4» (Новый канал). Сейчас в его Instagram более 400 тысяч подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Белозеров (@jack_belozerov)

Кристина Остапчук @kristygor

Вторая жена ведущего Владимира Остапчука, блогерша. У девушки более 100 тысяч подписчиков в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kristygor (@kristygor)

Олександр Волошин @voloshyn_xx

Скандальный ТикТок и Инстаграмм блогер. Известен тем, что подарил своей фанатке iPhone, а затем отобрал его. Парень и жених певицы Анны Тринчер.

Володимир Остапчук @vova_ostapchuk

Украинский телеведущий и ведущий праздник. Есть более 500 тысяч подписчиков в Instagram. В блоге рассказывает о своей работе и личной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Анастасия Елесеева @eeeeliseevna

Инстаграм-блогерша. Есть более 200 тысяч подписчиков, снимает комедийные ролики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ЕЛИСЕЕВА (@eeeeliseevna)

Ольга Филова @fileva_oli

Украинская блогерша. Ведет Instagram и TikTok страницы. Снимает контент комедийного характера и показывает свою жизнь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФІЛЬОВА ОЛЮШКА (@fileva_oli)

Богдан Осадчук @osadchukbogdann

Молодой украинский актер и модель. Стал известен благодаря сериалу «Школа».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bogdan Osadchuk (@osadchukbogdann)

Шенди @shendi.wow

Юный украинский блогер. Участвовал в шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SHENDI (@shendi.wow)

Вадим Бжезинський (PAVA) @pava_vb

Победитель 7 сезона «Мастер Шеф». На своей странице публикует вкусные и хорошие рецепты, а также пишет о своей жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадим Бжезинский Пава(Pava) (@pava_vb)

Александра Зарицкая @kazka.band

Фронтвумен, солистка украинской группы KAZKA. Невероятно хорошо поет, активно ведет свои соцсети. Недавно похудела на 20 кг и теперь постится много сексуального контента (в хорошем смысле этого слова).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Никита Будаш https://www.facebook.com/nikita.budash

Музыкант в украинской группе KAZKA.

Дмитрий Мазуряк @dmytro_mazuriak

Музыкант в украинской группе KAZKA.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитро Мазуряк (@dmytro_mazuriak)

Баба Агонь @babaagon777

Украинская блогерша, автор комедийного контента. Есть более 10 тысяч подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от люблю себя до слез???? шальная???? (@babaagon777)

Саша Гангстер @sasha__gangster

Украинский блогер, у него более 85 тысяч подписчиков в Instagram. Создает видео комедийного жанра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БІЛИЙ NIGGA (@sasha__gangster)

Внучка бабушки «Яке кончене» @natidomini

Блогерша, внучка известной бабушки-мема «Боже, яке кончене». Сама же внучка – Наташа комедийная артистка. Имеет больше 60 тысяч подписчиков в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ната Доминская (@natidomini)

Фото — Instagram

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