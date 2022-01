Анна Трінчер зробила груди: Топ-5 новин шоубізнесу за вихідні

Що відбулось в українському та світовому шоубізнесі за вихідні (15-16 счня)? Новий канал зараз тобі все розповість! Топ-5 новин шоубізнесу, які стались за вихідні.

Співчака та акторка Анна Трінчер зробила собі груди

Анна Трінчер – успішна українська співачка. Її пісні слухають майже всі підлітки нашої країни. А за Instagram та TikTok слідкує мільйонна аудиторія.

На цих вихідних дівчина наважилась і втілила свою мрію в реальність – зробила собі пластичну операцію по збільшенню грудей. У своїх сторіс Аня розповіла, що вже у середній школі в однокласниць почали рости груди, вона думала, що, може, її час настане дещо пізніше, проте груди так і не виросли до бажаного розміру. Коли ж Аня стала відомою, хейтери почали писати їй образливі коментарі. Врешті через свої комплекси (Аня сама визнає, що в неї такі є), дівчина наважилась та зробила операцію.

Весь час перед хірургічиним втручанням в палаті Аню підтримував її коханий, блогер Олександр Волошин. Разом вони зняли пару відео для TikTok, які набрали більше 130 тисяч переглядів за 13 годин.

Також Аня показал себе в операційній та поки що на зв’язок після пластики з фанатами не виходила. Воно й не дивно, адже після такого потрібен відпочинок та сон!

Скандал між Брітні Спірс та її молодшею сестрою

Брітні Спірс розкритикувала інтерв’ю своєї молодшої сестри Джеймі Лінн Спірс, яке вийшло 12 січня для шоу Good Morning America. У ньому сестра презентувала автобіографічну книгу Things I Should Have Said спочатку хвалила співачку, а потім натякнула на параноїдальну поведінку Брітні. Про це пише видання The Sun. Така поведінка молодшої сестри обурила співачку.

– Вона ніколи не була поруч 15 років тому в той час… так навіщо їй взагалі говорити про це, якщо тільки вона не хоче продати книгу за мій рахунок? – написала Брітні у своєму Twitter.

У відповідь Джеймі Лінн Спірс теж висловила своє невдоволення. Дівчина відповіла, що важко працювала та побудувала свою кар’єру самостійно, а не тому що вона сестра Брітні.

Про Гаррі Поттера змінуть серіал, хто там буде грати?

Меган Макеллі (Відеопродюсерка TikTok) заявила про намір зняти веб-серіал про Гаррі Поттера. Фанати можуть порадіти! Але матиме серіал одну особливість – головні ролі там будуть грати трансгендерні та небінарні актори. Про це повідомило Daily Mail.

Американське ЗМІ пише, що на роль молодого Джеймса Поттера (батька Гаррі) шукають лише чоловіка «азіатського, чорного, африканського походження, етнічно неоднозначного, багаторасового, корінного, латиноамериканського, латиноамериканського, близькосхідного, південноазіатського, індійського, південно-східноазіатського чи тихоокеанського жителя». А на роль Лілі Поттер підбирають «гендерно-некорформну, небінарну транс-жінку».

Як вам такі сучасні зміни? Зйомки серіалу хочуть почати вже влітку цьго року.

Рок-гурт Muse презентував кліп, який знімали у Києві

Британська рок-група Muse представила перший за чотири останні роки кліп на пісню Won’t Stand Down, який знімали у Києві! Про це пише видання Pitchfork.

– «Won’t Stand Down» – це пісня про те, як протистояти хуліганам, чи то на дитячому майданчику, чи на роботі, чи де завгодно. Захищати себе від примусу та соціопатичних маніпуляцій та зустрічати негаразди з силою, впевненістю та агресією, – розповів фронтмен гурту Метт Белламі.

Зйомки проходили у Києві у грудні минулого року. Над ним працювала українська продакшн-компанія Shelter.film, яка раніше вже співпрацювала з Дуа Ліпою, Stromae та не тільки. Головну роль у кліпі зіграла українська акторка Наталія Зозуля. Вона була в масці Белламі, виготовленій у США, і з’явилася в образі королеви армії «темних генералів», яку зіграли теж наші актори.

Домашні фото Насті Каменських та Потапа: без макіяжа, прикрас та в халатах

Одна з найкрасивіших парк українського шоубізнесу порадувала шанувальників новим фото.

Зірки зараз відпочивають у Мексиці, насолоджуються один одним, пляжем, океаном та відпочинком. Найчастіше милі фото подружжя викладає Настя, проте на цей раз знімок всі побачили у стрічці Потапа. На ньому зірки лежать на кроваті, у халатах, без макіяжу, проте з усмішками на обличчях. Видно, що обидва щасливі та гармонійні.

Фото – Getty Images, Instagram