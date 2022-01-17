Маша Єфросініна оголилася у новій фотосесії та розповіла, як навчилася любити своє тіло

Телеведуча поділилася, який щоденний ритуал допоміг їй прийняти себе та свою зовнішність

Іноді здається, що Маша Єфросініна прийшла в цей світ, аби мотивувати та надихати людей. Вона активно займається громадською та благодійною діяльністю, використовуючи медійність, щоб допомагати тим, хто потребує. Завдяки цьому українська телеведуча увійшла до ТОП-100 найвпливовіших людей країни.

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Цікаво, що навіть соціальні мережі Маша Єфросініна використовує не лише заради монетизації та самопіару. Чимало публікацій телеведучої несуть корисний для мільйонів людей меседж. Наприклад, у понеділок, 17 січня, на офіційній сторінці в Instagram вона опублікувала великий пост, у якому зачепила актуальну зараз тему прийняття себе.

Так, Маша Єфросініна розповіла, як навчилася приймати та любити власне тіло. У цьому їй допоміг один ранковий ритуал, про який вона дізналася завдяки своїй наставниці з кундаліні йоги (це один із напрямків йоги, система вправ, покликана підняти енергію кундаліні з основи хребта за допомогою регулярної практики медитації, пранаям, комплексу асан та співу мантр — прим. ред.).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

«Багато років тому моя вчитель з кундаліні йоги, японка Коко, змушувала мене перед початком занять гладити своє тіло, повільно та з любов’ю. Мені цей ритуал давався дико непросто — ну що за фігня гладити себе? Але Коко говорила: «Поки ти не навчишся відчувати задоволення від дотиків до кожного сантиметра свого тіла, ти не почнеш по-справжньому любити себе», — розповіла шанувальникам Маша Єфросініна. — З того часу щоранку я починаю з потягувань і дотику до єдиного та неповторного, що мені дала природа — мого тіла. Далі мій ритуал полягає в тому, щоб розглянути себе в дзеркалі, і подякувати собі за те, що я над тілом працюю і доглядаю за ним. Це допомагає з часом навчитися не дорікати собі за неідеальне відображення або набрані кілограми, а спокійно домовлятися з собою про потрібний режим. І ще моя Коко радила завжди з ранку посміхнутися своєму відображенню, по-справжньому, щиро й тепло: «Після цього, міс Маріє, ви почнете помічати, як вам усміхається світ…»

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