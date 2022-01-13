Тільки вийшла з душу: схудла на 20 кг Саша Зарицька, поділилась сексуальними фото

Солістка українського гурту KAZKA Саша Зарицька нещодавно схудла на 20 кг під час участі в одному з телевізійних шоу

Саша завжди була ефектною та стильною дівчиною, проте зараз видно, що дівчина почала кайфувати від себе ще більше. Про це свідчить велика кількість її особистих фото у соцмережах. Навіть змінився її погляд, став ще більш сексуальним та пронизуючим.

У своїх сторіс співачка поділилась відвертим фото після душу. На ньому дівчина позує у решнику на голові, одягнута тільки у легкий бюстгальтер, який підкреслює її привабливі форми. Але з часом з’явилось ще й друге фото. На ньому Саша позує у примірочній, у курточі та з трохи оголеними грудями. Також видно, що співачки є привабливий та спортивний прес. Ну як можна нею не захоплюватися?

Читай також:

Настя Каменських в екстремальному бікіні похизувалася модельними стегнами

Олександра Зарицька показала сміливий виріз в районі декольте (фото)