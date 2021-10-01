Неожиданное перемирие: Скарлетт Йоханссон получит компенсацию от Disney

До суда между актрисой и компанией таки не дошло и не дойдет — читай ниже все детали

Disney и Скарлетт Йоханссон перестали конфликтовать и договорились про компенсацию. Точная сумма не разглашается, но таблоиды пишут, что Йоханссон получит 40 млн долларов. Это вдвое меньше, чем она требовала сначала, обращаясь в суд, но все равно очень внушительная сумма.

В любом случае это прецедент и неординарное событие в сфере кино. Наверное, теперь, крупные компании начнут пересматривать контракты с актерами, чтобы больше не попасть на такие «штрафы», а звезды захотят компенсации и за диджитал показы фильмов.

И вот голливудская звезда уже заявила, что будет рада продолжить сотрудничая с компанией. О как! Ведь еще недавно Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта. Официальной причиной называли то, что компания решила выпустить фильм «Черная вдова», в котором звезда сыграла главную роль, на Disney+ одновременно с прокатом в кинотеатрах. Для Скарлетт это означало, что люди будут меньше идти на фильм в кино, поэтому меньшими станут и сборы за фильм, от которых тоже зависит ее гонорар.

Но в ответ на это актриса получила отмену всех своих проектов с компанией Disney. Кроме этого, Скарлетт угрожали занести в черный список актеров. Наверное, именно поэтому она опомнилась и решила урегулировать конфликт более мирно. Некоторые американские издания списали эмоциональный иск в суд на беременность и гормональные скачки актрисы. Ведь во время нее, Скарлетт еще и обвинила киношников в эксплуатации своей сексуальности.

Фото — Getty Images

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