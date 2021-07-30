Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за порушення контракту

Зірка звинуватила компанію у нереалізації пунктів своєї угоди

Голлівудська акторка Скарлетт Йоханссон шокувала громадськість, подавши в суд на Disney через фільм «Чорна вдова», у якому зіграла головну роль. Офіційною причиною названо те, що компанія вирішили випустити фільм на Disney+ одночасно з прокатом в кінотеатрах. Про це пише видання Variety.

Як написано в позові до Верховного суду Лос-Анджелеса, контракт зірки був порушений, коли студія вирішила показувати фільм не виключно в кінотеатрах. Фактично, це зменшує обсяг проданих квитків на фільм «Чорна вдова». У свою чергу, це призвело до фінансових втрат для самої Скарлетт Йоханссон. Адже, за умовами контракту, частина її гонорару залежить від певних показників в прокаті.

«Disney навмисне спонукала Marvel до порушення угоди без будь-яких на те підстав, щоб перешкодити пані Йоханссон в повній мірі реалізувати переваги своєї угоди з Marvel», – йдеться в позові.

Кінокомпанія Disney не розгубилася і одразу відповіла на такий крок акторки: «У цьому позові немає ніякої цінності. Позов особливо сумний і засмучує тим, що він бездушно ігнорує жахливі і тривалі глобальні наслідки пандемії COVID-19». Також представники студії стверджують, що Скарлетт Йоханссон вже отримала гонорар у розмірі 20 мільйонів доларів. І, мовляв, «випуск «Чорної вдови» на Disney+ значно розширив її можливості заробити додаткову компенсацію».

Фото: Getty Images

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