Джеймс Бонд «Не час помирати» – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти

У четвер, 30 вересня, в Україні нарешті відбулась прем’єра нової частини Джеймса Бонда «Не час помирати»

Це 25-та ювілейна кінокартина в серії фільмів про Бонда та п’ята, а також остання частина з Деніелом Крейгом, контракт якого завершився ще минулого року. Саму картину чекали вже дуже давно, робота над нею почалась ще 2016-го, а прем’єра переносилась декілька разів через пандемію. І ось нарешті, світ побачить фільм.

За сюжетом, Джеймс Бонд залишає службу і насолоджується відпочинком на Ямайці. У нього все прекрасно, і він не збирається повертатися в Мі-6. Але коли до нього звертається старий друг і просить допомоги у пошуку зниклого вченого, Бонд не може стриматися – і кидається на допомогу. Звичайно, що не обходиться без драматичної лінії кохання та підступних злодіїв. Куди ж Бонда приведуть пригоди на цей раз?

Редакції Нового каналу пощастило відвідати допрем’єрний показ фільму для преси. І хочеться сказати так – якщо ви думаєте, що стрічки про Бонда стали однаковими та нецікавими, то ви помиляєтесь, тому біжіть в кінотеатри! Деніел Крейг чудовий в своєму образі Бонда, чи то фінальна частина так на нього подіяла, чи просто він виріс, як актор. Але факт залишається фактом – ока від нього не відірвати. Як в принципі, і неможливо відвести погляд від всього фільму, який, до речі, триває майже три години. Проте вони пролітають, як одна.

Окремий вид задовлення, звісно ж, краєвиди, адже під час своїх пригод Бонд подорожує світом. На цей раз ви насолодитесь картинками з Італії, Ямайки, Норвегії і Великобританії. Зйомки відбувались на суші, в повітрі і на морі. Найскладнішою для знімальної групи виявилась сцена взимку в Норвегії – прямо на замерзлому озері. При цьому – найтравматичніша – на Ямайці, де під час стрибка Деніел Крейг отримав травму щиколотки і навіть переніс операцію.

І головне враження від фільму – сюжетне прощання з Деніелом Крейгом у ролі Бонда. Повірте, воно вийшло феєричним, драматичним, нереально гарним та емоційним! Тож, скоріше в кінотеатри.

Не менш привабливо, ніж сама частина «Не час помирати», виглядали і самі актори на прем’єрі кінострічки в Лондоні. Вся команда в зборі: дівчина Бонда Леа Сейду, новий агент 007 Лаша Лінч і авторка саундтрека Біллі Айлиш. Щоб ви розуміли масштаб події, прийшли навіть члени королівської сім’ї – принц Вільям з Кейт Міддлтон і принц Чарльз з Каміллою.

Фото – Getty Images

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