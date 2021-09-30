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Джеймс Бонд «Не час помирати» – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти

Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти

У четвер, 30 вересня, в Україні нарешті відбулась прем’єра нової частини Джеймса Бонда «Не час помирати»

Це 25-та ювілейна кінокартина в серії фільмів про Бонда та п’ята, а також остання частина з Деніелом Крейгом, контракт якого завершився ще минулого року. Саму картину чекали вже дуже давно, робота над нею почалась ще 2016-го, а прем’єра переносилась декілька разів через пандемію. І ось нарешті, світ побачить фільм.

Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти

За сюжетом, Джеймс Бонд залишає службу і насолоджується відпочинком на Ямайці. У нього все прекрасно, і він не збирається повертатися в Мі-6. Але коли до нього звертається старий друг і просить допомоги у пошуку зниклого вченого, Бонд не може стриматися – і кидається на допомогу. Звичайно, що не обходиться без драматичної лінії кохання та підступних злодіїв. Куди ж Бонда приведуть пригоди на цей раз?

Редакції Нового каналу пощастило відвідати допрем’єрний показ фільму для преси. І хочеться сказати так – якщо ви думаєте, що стрічки про Бонда стали однаковими та нецікавими, то ви помиляєтесь, тому біжіть в кінотеатри! Деніел Крейг чудовий в своєму образі Бонда, чи то фінальна частина так на нього подіяла, чи просто він виріс, як актор. Але факт залишається фактом – ока від нього не відірвати. Як в принципі, і неможливо відвести погляд від всього фільму, який, до речі, триває майже три години. Проте вони пролітають, як одна.

Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти

Кадр з фільму Джеймс Бонд «Не час помирати»

Окремий вид задовлення, звісно ж, краєвиди, адже під час своїх пригод Бонд подорожує світом. На цей раз ви насолодитесь картинками з Італії, Ямайки, Норвегії і Великобританії. Зйомки відбувались на суші, в повітрі і на морі. Найскладнішою для знімальної групи виявилась сцена взимку в Норвегії – прямо на замерзлому озері. При цьому – найтравматичніша – на Ямайці, де під час стрибка Деніел Крейг отримав травму щиколотки і навіть переніс операцію.

Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти

Кадр з фільму Джеймс Бонд «Не час помирати»

І головне враження від фільму – сюжетне прощання з Деніелом Крейгом у ролі Бонда. Повірте, воно вийшло феєричним, драматичним, нереально гарним та емоційним! Тож, скоріше в кінотеатри.

Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти

Кадр з фільму Джеймс Бонд «Не час помирати»

Не менш привабливо, ніж сама частина «Не час помирати», виглядали і самі актори на прем’єрі кінострічки в Лондоні. Вся команда в зборі: дівчина Бонда Леа Сейду, новий агент 007 Лаша Лінч і авторка саундтрека Біллі Айлиш. Щоб ви розуміли масштаб події, прийшли навіть члени королівської сім’ї – принц Вільям з Кейт Міддлтон і принц Чарльз з Каміллою.

  • Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти
  • Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти
  • Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти
  • Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти
  • Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти
  • Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти
  • Джеймс Бонд Не час помирати – вже у кіно! Враження від фільму та цікаві факти
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Фото – Getty Images

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