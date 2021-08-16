Скарлетт Йоганссон втратила роботу в Disney

Кіностудія Disney вирішила скасувати усі свої проєкти за участі акторки Скарлетт Йоганссон. Таке рішення було прийнято після того, як зірка подала в суд на компанію через порушення умов її контракту.

Наприкінці червня цього року Скарлетт Йоганссон заявила, що Disney позбавив її частини прибутку від фільму «Чорна вдова», випустивши його одночасно в кінопрокат та на своєму стрімінгу. Тоді кінокомпанія дорікнула акторці, що вона думає лише про гроші, а не людей та їхнє здоров’я у період пандемії коронавірус.

Саме через це Disney вирішили позбутися від усіх проєктів зі Скарлетт Йоганссон. Про це пише видання Giant Freakin Robot.

Зараз Disney вже заморозив проєкт «Вежа жахів», де Скарлетт Йоганссон мала зіграти головну роль. А згодом зірку можуть взагалі внести в чорний список Disney.

Фото: Getty Images

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