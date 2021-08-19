Сюрприз: Скарлетт Йоганссон народила друга дитину

Тільки днями загал офіційно дізнався, что акторка вагітна, як ось – вона вже народила

Новину підтвердив та повідомив чоловік голлівудської зірки Колін Джост на своїй сторінці у Instagram. Він повідомив, що Скарлетт народила хлопчика, назвали його Космо. Для пари це перша спільна дитина. У акторки є дочка від попереднього шлюбу – 6-річна Роуз.

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Також Колін підкреслив, що вони зі Скарлетт були б вдячні за розуміння та збереження приватності. Стає зрозуміло, що повідомляти багато деталей чи показувати сина вони не збираються. Воно, мабуть, і правильно. Зважаючи на рівень популярності пари.

А ми дуже раді за зіркових батьків та бажаємо здоров’я Космо.

Фото – Getty Images

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