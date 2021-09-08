Анна Тринчер показала стальной пресс (ФОТО)

Певица похвасталась точеной фигуркой в новой фотосессии

Несколько недель назад Анна Тринчер вернулась из отпуска в Турции, который она провела вместе со своим бойфрендом — скандальным блогером Александром Волошиным. Украинская певица и актриса с радостью делилась фото и видео с отдыха, показывая поклонникам, как проводит время с любимым. Но пара снимков вызвала настоящий ажиотаж в Сети. Как только девушка опубликовала пикантных фото с Волошиным в своем Instagram, их сразу назвали контентом 18+.

Вернувшись из отпуска, Анна Тринчер сразу вернулась к работе. Блогер уже успела сняться в промо-фотосессии осенней коллекции одежды модельера Андре Тана. Недавно в рамках своего бренда он запустил новое направление, нацеленное на помощь в самовыражении требовательному поколению тинэйджеров.

Анна Тринчер – топовый тик-токер, мнению которой доверяют миллионы подростков. Именно поэтому девушку пригласили представить луки из новой коллекции. На одном из фото звезда предстала в стильном спортивном костюме синего цвета. Благодаря укороченному худи поклонники смогут рассмотреть стальной пресс своей любимицы. Зацени!

– Андре Тан, самый известный дизайнер в Украине, и у него невероятная узнаваемость. Всего этого могло не быть, если бы он не был так талантлив, – отметила Анна Тринчер. – Мой выбор одежды в подростковой коллекции – это мега-стильные и современные вещи. Очень часто родители сами подбирают одежду для своих детей, и это не всегда удачный выбор. Для большинства мам и пап, в приоритете – качество, но качество не значит стиль. Одежда этого дизайнера – идеальное сочетание моды, качества и стоимости.

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