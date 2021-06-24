Блогер Волошин зняв відео, в якому розповів всю правду. Але це не точно!

Олександр Волошин, який став днями головним героєм всіх новин через гучний скандал, що розігрався навколо невдалого «пранку», виклав в мережу відео з поясненнями

І, якщо чесно, ролик викликає дуже змішані почуття.

У першій частині відео Олександр Волошин нібито кається і просить вибачення перед дівчинкою з мамою, які стали жертвами його розіграшу. Зізнається, як йому соромно перед рідними, які його виховували по-іншому, перед підписниками… «Я щиро каюся, я не знаю, що мною керувало в той момент. Розумію, що з боку це виглядає жахливо…»

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Але вже через кілька хвилин каяття раптово змінюється сміхом, і Волошин демонстративно розбирає «серіальну» тарілку. Стоп. Знято!

Олександр Волошин вийшов на зв’язок і розповів подробиці своєї «афери»

І починається зовсім інша історія. Блогер розповідає про свої мрії і шлях до успіху – від навчання в університеті і до багатомільйонного аккаунту в ТТ. Показує, як він підтримує свою сім’ю, як робить рідним дорогі подарунки, допомагає бабусям на вулиці.

Про себе Олександр Волошин розповідає в третій особі: «Персонаж дуже спірний, з одного боку він дуже правильний, у нього правильні цінності, він допомагає родині, але з іншого боку через те, що він робить те, що йому в кайф, він іноді робить дивні речі, які не подобаються іншим людям. Вони зневажають його за це. Але, тим не менш, персонаж став від цього тільки цікавішим».

До чого ж тут скандальне відео, здавалося б?

Волошин розповідає, що з метою збільшити свою аудиторію і хайпанути він звернувся до якогось «чудо-маркетолога», який і вигадав «геніальну» історію з подарованим і відібраним айфоном.

Блогер показав відео, на якому він заздалегідь домовляється з тими самими мамою і дівчинкою про те, що вони розіграють цей скандал. Телефон, який Волошин дійсно подарував малечі, забирати він, за цією версією, і не збирався зовсім. Просто вирішив зняти хайпове відео.

Я нікого при цьому не образив

Волошин зізнався, що і не думав, що така маркетингова стратегія спрацює настільки добре: «Близько 100 блогерів висвітлили цю подію у себе в пабліках, сумарна кількість аудиторії яких становила понад 10 000 000 підписників! А в ТТ й взагалі – майже кожен висвітлював цю подію. Тому що всім це було вигідно! І найважливіше, я хочу нагадати, що це все було безкоштовно! Я нікого при цьому не образив. За приблизними підрахунками ми отримали рекламу більш ніж на 250 000 доларів! Безкоштовно».

І хоча маркетингова стратегія спрацювала саме так, як і хотів Волошин, його аудиторія дійсно зросла, а ім’я звучить з усіх усюд кілька днів поспіль, після перегляду відео залишається неприємний осад, немов тебе обдурили і використали. Як відреагують шанувальники Волошина, які щиро переживали за хлопця ці кілька днів і готові були його підтримати в будь-якій ситуації, невідомо, адже він і їх обдурив.

До слова, користуючись нагодою Волошин встиг проанонсувати і кліп його дівчини Анни Трінчер, який виходить в п’ятницю і на який, за словами блогера, вона витратила 30 000 доларів. А враховуючи, що за дні, поки Олександра не було в мережі, перегляди сторіс Ані виросли в рази, постає питання – а чи не заради промоушену кліпу коханої й була запущена вся ця «маркетингова стратегія»?

Фото: voloshyn_97