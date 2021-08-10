Анна Трінчер показала гарячі фото з відпочинку з Олександром Волошиним

Парочка провела разом відпустку на морі

Українська співачка Анна Трінчер нещодавно показала звабливі знімки, на яких позує разом зі своїм коханим блогером Олександром Волошиним. Щойно дівчина опублікувала фото у своєму Instagram, їх одразу назвали контентом 18+.

На знімках Аня та Саша позують в обіймах одне одного на фоні пальм та моря у Туреччині. Дівчина одягнена у білий ліф від купальника та леопардову спідницю, а хлопець демонструє підкачаний оголений торс та рожеві шорти з емоджи. Здавалося б, про який контент 18+ йдеться. Але на другому фото у цьому ж пості Саша тримає Аню на руках, а їхні язики торкаються одне одного. Ось така пристрасть у зірок!

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