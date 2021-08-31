The HARDKISS – 7 вітрів: прем'єра кліпу!

Гурт The Hardkiss презентує відео на пісню «7 вітрів». Пісня «7 вітрів» увійшла до альбому «Жива і не залізна», який гурт представив 21-го травня.

– Це одна з найдрайвовіших пісень нового альбому. Тому ми й вирішили проілюструвати її найяскравішими й найхаризматичнішими кадрами нашого виступу на фестивалі Atlas Weekend. Ця пісня цілком може стати гімном усіх, хто живе в активному ритмі. Під неї чудово бігати вранці, займатися у спортзалі, подорожувати або просто мчати на авто містом…, – розповідає фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

В кліпі дуже багато кадрів літаків, гелікоптерів та в них. Юлія розповіла, що вони – символ руху, швидкості, які дуже добре змогли доповнити історію.

– Що стосується велосипеда у кліпі – це ідея Вала. Я б сама навряд чи додумалася в складному сценічному образі добиратися на велосипеді на свій концерт, – поділилась Юля.

Цю осінь The Hardkiss мають намір провести найактивнішим чином – гурт вирушає в масштабний гастрольний тур на підтримку нового альбому «Жива і не залізна». У вересні та жовтні гурт зіграє концерти у 25-ти містах України. А ювілейне шоу «Десять» нарешті має відбудетись 18 червня 2022 року в Києві на НСК «Олімпійський». Спочатку провести шоу планували у травні 2021 року, проте його довелось перенести через пандемію.

Фото – Ілля Колотій

Читай також:

«Жива і не залізна»: The HARDKISS презентували новий альбом. Слухаємо!