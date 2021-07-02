Макс Барских – Ночь-проводник: слушать онлайн, текст (слова) песни

Музыкант поделился процессом создания хита-бестселлера и мотивационного настроения для своих поклонников. Обо всем это читай ниже, а прямо сейчас слушай онлайн премьеру песни Макса Барских «Ночь-проводник»

Неделю назад Макс Барских, который недавно представил капсульную коллекцию street wear, опубликовал в социальных сетях фрагмент демоверсии песни «Лей, не жалей». Изначально суперхит носил рабочее название «Ночь-проводник» и был выполнен в минорном настроении. Бурная реакция поклонников и их многочисленные просьбы выложить полноценный трек были услышаны.

Сегодня, 2 июля, Макс Барских, чей суперхит «Туманы» стал саундтреком к фильму-призеру Венецианского кинофестиваля, презентовал полноценную версию песни «Ночь-проводник» вместе с mood video — такой, как она задумывалась изначально. Трек уже доступен на всех цифровых площадках.

– Во время работы над каждым треком я чувствую огромную ответственность. Мне хочется, чтобы мои песни поддерживали в трудную минуту, вызывали только положительные эмоции. Поэтому даже в те моменты, когда мне грустно и одиноко, когда пишутся минорные стихи, я стараюсь переплавить эти импульсы во что-то более светлое, — прокомментировал премьеру Макс Барских, который может представить Украину на «Евровидении-2022». — Сейчас я пребываю на летнем вайбе, у меня прекрасное и легкое настроение, поэтому я решил так же легко поделиться тем, из чего появилась «Лей, не жалей». Когда увидел, насколько «Ночь-проводник» резонирует с моими поклонниками, как глубоко они меня понимают, понял, что просто обязан поделиться с ними этой историей. Так мы будем еще сильнее чувствовать друг друга.

Макс Барских – «Ночь-проводник»: слова песни

Пятница ломится в дверь

Меня закружит в танце

Тёмное пространство

Я обойдусь без потерь

Не хочется влюбляться

Нарушать дистанций Я пролетаю мимо пьяных машин

И мне достаточно один на один

Не работают мои номера

И новая жизнь забирает меня Ни о чём не жалей!

Лучше точно не бывает

Всё, что не ранит, делает сильней

Завтра никто не отменяет

Этой ночью свою душу Лей-лей, не жалей

Плавают лица

Лей-лей, не жалей

Надо забыться

Лей-лей, не жалей

И с новой страницы

Лей-лей, не жалей

Лей, не жалей, лей! Я потерял ориентир

Мы растворялись в танце

Начали сближаться

Ты дополняешь мой мир

И мы готовы сдаться

Силе гравитаций Я пролетаю мимо пьяных машин

И мне достаточно один на один

Не работают мои номера

И новая жизнь забирает меня

Ни о чём не жалей!

Лучше точно не бывает

Всё, что не ранит, делает сильней

Завтра никто не отменяет

Этой ночью свою душу Лей-лей, не жалей

Плавают лица

Лей-лей, не жалей

Надо забыться

Лей-лей, не жалей

И с новой страницы

Лей-лей, не жалей

Лей, не жалей, лей! Эта ночь — проводник случайных встреч

И я один за одним, напитки и покрепче

Ночь-проводник, лечи мои раны

Я один на один, и мне нормально Лучше точно не бывает

Всё, что не ранит, делает сильней

Завтра никто не отменяет

Этой ночью свою душу Лей-лей, не жалей

Плавают лица

Лей-лей, не жалей

Надо забыться

Лей-лей, не жалей

И с новой страницы

Лей-лей, не жалей

Лей, не жалей, лей

Напомним, сингл «Лей, не жалей» вышел в ноябре 2019-го года. За это время трек стал самой ротируемой песней украинского артиста в радиоформате по всему миру, победил в номинации «Песня года» и принёс Барских звание «Самого популярного исполнителя на радио» по версии престижной премии TopHit Music Awards-2021.

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