Суперхит Макса Барских Туманы стал саундтреком к фильму-призеру Венецианского кинофестиваля

Пісня Макса Барських «Тумани», що вийшла в 2016-му році й стала поворотною подією в житті музиканта, набуває нової форми. Тепер — в якості одного з основних саундтреків фільму-призеру Венеціанського кінофестивалю «Погані дороги», який вже встиг стати міжнародною сенсацією до виходу на великий екран. В український прокат стрічка виходить 20 травня.

— Я навчився писати пісні та відпускати їх. Так чудово чути їх з вуст слухачів, бачити на великому екрані — спостерігати за їх самостійним життям у всіляких формах і проявах, — коментує Барських.

Фільм «Погані дороги» — це режисерський дебют Наталки Ворожбит, авторки серіалу «Спіймати Кайдаша» і фільму «Кіборги», знакових творів «нової хвилі українського кінематографа». Світова прем’єра «Поганих доріг» відбулася на Венеціанському кінофестивалі в 2020-му році та отримала другу за престижністю нагороду, премію Circolo del Cinema di Verona як «найбільш інноваційний фільм конкурсу».

«Погані дороги» — екранізація однойменної п’єси Ворожбит, яка з успіхом йшла в Києві і Лондоні. Це драма, яка відображає дух часу сучасної України і складається з п’яти новел про кохання, ненависть, довіру, зраду та порушення особистих кордонів.

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