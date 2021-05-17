Bestseller: Макс Барських презентував капсульну колекцію street wear

Нова лімітована лінійка одягу присвячена проекту «Bestseller» – дуету Макса Барських та Zivert, кліп на який через два місяці після прем’єри зібрав більше 20 мільйонів переглядів.

Після успішного запуску мерча #BEREGA і NEZEMNAYA, які раніше виходили у Барських у співпраці з LITKOVSKAYA, артист продовжує розвивати лінію одягу для своїх фанів. Нова колекція, створена в колаборації з його преміальним брендом Nick Vangard, присвячена аудіо-візуальному проекту в стилі кіберпанк «Bestseller».

Те, що вийшло, кардинально відрізняється від першої колекції бренду – «Industrial Habits». У новому дропі by Nick Vangard представлено 6 одиниць одягу в стилі streetwear, в основу яких лягли візуальні елементи і кадри з кліпу Bestseller, зняті українським fashion фотографом Ксенією Каргіною. У колекції представлено 4 варіанти худі та 4 варіанти футболок з подовженим рукавом, домінуючі кольори – білий і чорний.

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