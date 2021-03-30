Макс Барських представить Україну на «Євробаченні-2022»?

18 березня відбулася прем’єра довгоочікуваного дуету Макса Барських та Zivert. Кліп на їх спільну пісню «Bestseller», що його переглянуло вже більше 11 мільйонів глядачів, зайняв перше місце в розділі музичних трендів YouTube в Україні. Також ролик увійшов в топ YouTube-трендів Білорусі, Латвії, Литви, Естонії, Росії та Казахстану.

«Bestseller» також став рекордсменом і по прослуховуванню на цифрових майданчиках. Пісня зайняла перше місце в чартах Apple Music в Україні та Білорусі, друге – в Росії і Туркменістані і увійшла в топ-10 чартів Вірменії, країн Прибалтики, Таджикистану, Узбекистану, Молдови та інших.

За останні кілька днів відео стало настільки популярним, що викликало хвилю обговорень в європейських ЗМІ щодо участі Макса Барських та Zivert в конкурсі «Євробачення» в наступному році. За висунення їх кандидатур висловилися оглядачі і фани пісенного конкурсу в Великобританії, Фінляндія, Ірландія, Польщі та інших країн Євросоюзу.

Фінське видання Escbeat вважає, що на цей раз жодних «можливо»: Макс повинен взяти участь. Escbeat згадує всю історію навколо Барських та пісенного конкурсу з 2012-го року. Вердикт Фінляндії однозначний: «Bestseller» – це не тільки успішний сингл, але ще і багатообіцяюча заява, на яку всі так давно чекали: обидва артиста, Барських та Zivert, зобов’язані виступити на «Євробаченні»! »

Портал Eurovision Ireland випустив статтю «Чи буде Макс Барських представляти Україну на« Євробаченні» у 2022 році?». Ірландське суспільство теж чекає його виступу – в фіналі своєї замітки Eurovision Ireland пишуть: «Сподіваємося, Макс покаже всій Європі – і заодно всьому світу – свій зірковий талант!»

Англійці теж впевнені, що Барських з Zivert стали б ідеальними учасниками «Євробачення» – про це пише британське видання Esccovers, що спеціалізується на новинах пісенного конкурсу.

Приєдналася до думки колег і Польща. На порталі Dziennik Eurowizyjny вийшов аналітичний розбір останніх подій і чуток навколо «Євробачення», в якому важливе місце приділяється кандидатурі Макса Барських та Zivert на майбутньому конкурсі у 2022-му році.

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