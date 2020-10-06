Новый каналG.spaceШОУМАНИЯРайан Рейнольдс в трейлере фильма «Главный герой»

Райан Рейнольдс в трейлере фильма «Главный герой»

Кинокомпания 20th Century Studios выпустила трейлер фильма «Главный герой».

Главный герой: смотреть трейлер фильма

По сюжету, персонаж онлайн-игры Free City однажды прекращает играть по правилам и начинает помогать другим. Персонаж знакомится с фамилией девушки-игрока и пытается спасти игру от отключения серверов. В то же время разработчики хотят избавиться механизма, вышел из подчинения.

Главную роль сыграл Райан Рейнольдс. Также в фильме снялись Джоди Комер, Джо Кире и Тайка Вайтити. Режиссером выступил Шон Леви.

Дата премьеры фильма «Главный герой» в Украине пока неизвестна.

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