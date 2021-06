Бритни Спирс оказалась в центре внимания из-за судебного разбирательства с отцом Джейми Спирсом. 39-летняя певица обратилась за помощью в органы правосудия, чтобы избавиться от опеки – принудительного контроля со стороны ее семьи, который длится уже более 13 лет. По словам Бритни Спирс, она не имеет власти над собственной жизнью, и больше не может и не хочет с этим мириться. Звезда намерена вернуть свои законные права и будет защищать себя всеми силами.

Бритни Спирс произнесла эмоциональную речь в зале суда и раскрыла шокирующие подробности о жизни под жестким контролем отца-опекуна. Американская поп-певица призналась, что долго не решалась рассказать правду, потому что боялась, что ее репутация подорвана навсегда и никто не воспримет эти слова серьезно. Об этом сообщает авторитетное американское издание The Guardian.

– Я солгала всему миру, когда сказала, что со мной все в порядке, – заявила Бритни Спирс. – На самом деле, я не счастлива, мне очень плохо, я не могу спать. Долго время я не обращалась в суд, но только потому, что думала: «Я уничтожена. Люди никогда мне не поверят…»

Бритни Спирс выступила в суде против отца: все подробности

Обладательница «Грэмми» в зале суда раскрыла ужасающие условия, в которых ей приходилось жить. Так, по словам Бритни Спирс, во время принудительного лечения ей назначили литий (психотропное лекарственное средство), из-за чего она чувствовала себя одурманенной. Это состояние певица сравнивает с алкогольным или наркотическим опьянением.

«Я проплакала две недели»: Бритни Спирс заговорила о документалке о себе

Кроме того, Бритни Спирс не позволяли оставаться наедине с собой. Охрана или опекуны всегда были рядом, даже если певица была обнаженной. Ей запрещали видеться с детьми и выезжать с бойфрендом за пределы дома. Но самым шокирующим для общественности стало заявление Бритни о том, что опекуны вынудили ее поставить внутриматочную спирать (ВМС – внутриматочный контрацептив в виде небольшого приспособления из пластика с медью, оно тормозит проникновение сперматозоидов в полость матки и уменьшает срок жизни яйцеклетки). Это было сделано, чтобы певица не могла больше иметь детей. И даже несмотря на то, что она мечтает снова стать мамой, ей не разрешают удалить ВМС.

– Я хочу выйти замуж за любимого человека, снова стать мамой. Но когда я сообщила опекунам о желании удалить ВМС и родить ребенка, услышала категорический отказ. Они не хотят, чтобы я рожала, – отметила Бритни Спирс.

Артистка просит суд отменить назначенное ей принудительное лечение, она считает его губительным. Однажды Бритни Спирс отправили на реабилитацию в небольшой дом в Беверли-Хиллз, но там, по словам певицы, ей пытались причинить боль, а ее отец Джейми Спирс «этим наслаждался». Автор мирового хита Oops… I Did It Again также рассказала, что ей не позволяли делать перерывы в работе, несмотря на усталость и даже творческое выгорание. Когда Бритни просто физически не смогла выйти сцену, опекуны подали это организаторам и СМИ как ее капризы и отказ сотрудничать.

– Я чувствую, будто живу в программе реабилитации, а не в своем доме, – призналась артистка. – Я не отказываюсь от терапии, потому что понимаю, что она мне действительно нужна. Но не более раза в неделю.

Мокрая у бассейна: Бритни Спирс станцевала в купальнике

Бритни Спирс сделала публичное заявление о том, что намерена подать в суд на свою семью и немедленно прекратить опекунство. Певица подчеркнула, что не сделала ничего, чтобы заслужить такую жестокость по отношению к себе. Ведь последние 13 лет ее жизни были похожи на ад.

– Я хочу, чтобы это закончилось, чтобы мой бойфренд просто мог отвезти меня куда-нибудь на машине, – обратилась к суду Бритни Спирс. – Хочу подать в суд на свою семью: я плачу людям деньги, и они меня контролируют. Я работала на износ с 17 лет, и такое опекунство оскорбительно. Хочу жить полноценной жизнью.

Бритни Спирс выступила в суде против отца: официальный комментарий Джейми Спирса

Отец всемирно известной американской поп-певицы Джейми Спирс лишил дочь личностной независимости в 2008 году. Опекунство дала мужчине полный контроль над имуществом Бритни Спирс, ее финансами, карьерой и другими аспектами личной жизни.

Бритни Спирс показала подросших сыновей (фото)

После эмоциональной речи артистки в зале суда общественность ждала официальных комментариев от Джейми Спирса. Однако после слушаний публика получила лишь короткое заявление от Вивиан Торин, адвоката мужчины:

– Мистер Спирс сожалеет, что его дочь страдает и испытывает такую сильную боль. Он любит ее и очень по ней скучает.

Бритни Спирс выступила в суде против отца: заявление судьи

На данный момент никаких грандиозных сдвигов в деле Бритни Спирс против отца нет. Однако судья Бренда Пенни сказала, что адвокат американской певицы может подать официальное ходатайство о прекращении опекунства со стороны семьи.

Бритни Спирс выступила в суде против отца: реакция Сети

После эмоционального выступления Бритни Спирс в суде она получила огромную поддержку общественности. Пользователи Сети были шокированы и возмущены поведением отца певицы и всей ее семьи. Они оставили в социальных сетях артистки и на различных форумах тысячи и тысячи комментариев со словами поддержки и сочувствия.

Отметим также, что недавно в Сети начало активно набирать популярности движение #FreeBritney (Свободу Бритни). Поклонники давно подозревают, что опека отца над певицей больше похожа на плен. Однажды фаны попросили звезду одеться в желтое, если ей нужна помощь, вскоре после этого артистка появилась на публике в одежде этого цвета.

