Мокра біля басейну: Брітні Спірс станцювала у купальнику
Американська співачка Брітні Спірс знову проводить карантин зі своїм бойфрендом Семом Асгарі. Нещодавно він повернувся у її будинок, тому селебріті регулярно показує його у своєму Instagram.
Так, нещодавно Брітні Спірс опублікувала відео у своїй соціальній мережі, де вона танцює в блакитному бікіні і білих кросівках. Знімав цю хореографію біля басейну саме хлопець співачки. В кінці відео Сем навіть показав, як вміє «танцювати» м’язами грудей.
«Я знаю ….. довгі шкарпетки, я дивачка, коли веселюся», – підписала відео Брітні.
Співачка виглядає надзвичайно радісною та щасливою поруч з коханим. Схоже, що проведений з Семом час багато означає для неї.
Фото: Getty Images
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