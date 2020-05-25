Американська співачка Брітні Спірс знову проводить карантин зі своїм бойфрендом Семом Асгарі. Нещодавно він повернувся у її будинок, тому селебріті регулярно показує його у своєму Instagram.

Так, нещодавно Брітні Спірс опублікувала відео у своїй соціальній мережі, де вона танцює в блакитному бікіні і білих кросівках. Знімав цю хореографію біля басейну саме хлопець співачки. В кінці відео Сем навіть показав, як вміє «танцювати» м’язами грудей.

«Я знаю ….. довгі шкарпетки, я дивачка, коли веселюся», – підписала відео Брітні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram britneyspears 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Співачка виглядає надзвичайно радісною та щасливою поруч з коханим. Схоже, що проведений з Семом час багато означає для неї.

Фото: Getty Images

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