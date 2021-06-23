Блогер Олександр Волошин «кинув» дитину на телефон? Хронологія подій і подробиці

Фото: @annatrincher_official

Всім, хто хоч раз заглядав в Instagram або TikTok, добре відомий блогер Олександр Волошин. Хлопець знімає смішні відео зі своєю дівчиною – Анною Трінчер, постійно проводить розіграші серед підписників та навіть продає авторські бізнес-курси. Але днями в мережу потрапило відео, на якому Олександр Волошин дарує айфон маленькій дівчинці на вулиці… і тут же намагається забрати його назад!

«Це реквізит, віддайте, будь ласка, – звертається до мами дівчинки блогер. – Поверніть телефон, а я вам дам 2000 грн».

Але мама засмученої дитини, яка і не встигла порадіти подарунку від улюбленого блогера, навідріз відмовилася повертати презент і запропонувала викликати поліцію. На відео видно, як Волошин починає злитися і намагається вирвати заповітну коробку з рук ошелешеної дівчинки.

Через кілька годин після того, як відео потрапило в мережу, акаунти блогера в Instagram або TikTok виявилися заблокованими, а його дівчина – Анна Трінчер, на яку посипалися запитання від підписників, відмовилася коментувати ситуацію і зізналася, що сама не розуміє, що відбувається!

Олександр Волошин вийшов на зв’язок і розповів подробиці своєї «афери»

Відео швидко розлетілося по мережі, і неприємну ситуацію прокоментували й інші блогери. Зокрема, Юля Верба, один з найбільш популярний українських блогерів, розповіла, що завжди знала, який Волошин насправді:

– Я дуже рада, що це відео потрапило в мережу, і тепер всі знають, хто такий Волошин! Я це знала давно! Про його курси знала, як він обманює людей щодня, як він розповідає, скільки він платить за номери в готелях… Кінець його репутації. Чорна пляма, яку відмити ніколи не вийде, коштувала було йому одного 12го айфона! Так включи мозги, віддай вже той телефон! Ти прославився сьогодні, Волошин. Ти просто зірка. Ти ж цього хотів? Тільки трохи не в ту сторону пішов. Аня Трінчер, яка з ним почала зустрічатися, напевно, вже про це пошкодувала, тому що це пляма і на її репутації.

Фото: @verbaaa

Негативно відреагував на відео з Волошиним і ТТ-блогер ledboy1, учасник top_team_housee, в якому був раніше і сам Олександр:

– Яке відношення у мене може бути до цієї людини, якщо його взагалі можна назвати людиною? Я дуже добре ставився до Сашка, і ми з ним класно спілкувалися, коли він був в будинку, був учасником хауса, я йому допомагав, він мені допомагав. Але після цієї ситуації, якщо я його зустріну на вулиці, я навіть не зможу йому руку потиснути. Ти просто впав в моїх очах. Так, я розумію, хайп, пранк, жарти… Але потрібно розуміти головне правило: вміти залишатися людиною в будь-яких ситуаціях.

Але не всі блогери так різко висловилися про Олександра Волошина. Наприклад, Богдан Буше закликав підписників не робити поспішних висновків:

– Я не хочу робити якісь припущення чисто по клаптиках відео, яке бачив. Я навіть повне відео не знайшов, тому хочу почути інформацію від першого джерела. Саші я не додзвонився вчора, сьогодні не став його смикати, тому що розумію, що тепер йому вже обривають телефони, а соцмережі заблокували. Все, що можу сказати, що не варто робити поспішних висновків, перш, ніж ми не почуємо дві сторони. Та й в принципі, мама яка була на цьому відео, теж вела себе досить дивно, як мені здається…

Фото: @bushe8

Дівчина Волошина, Аня Трінчер, в сторіс розповіла, що в мережі з’явилися заклики побити Олександра, і деякі навіть готові за це добре заплатити: «За сьогоднішній день я зрозуміла один парадокс. Ви обговорюєте людину, яка порушила норми моралі, а самі готові його вбити, побити, облити… Борці за справедливість!»

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Трохи пізніше Аня опублікувала сторіс, в яких розповіла, що Саша вийшов на зв’язок і все їй розповів. Тепер залишилося почекати і правду дізнаються всі.

Чи справді Волошин поступив настільки негарно по відношенню до маленької шанувальниці або ж це постановка заради хайпа, як припускають багато підписників, поки залишається загадкою. Що ж, продовжуємо стежити за новинами і чекаємо нових подробиць.

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