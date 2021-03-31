«Я проплакала два тижні»: Брітні Спірс заговорила про документалку про себе
Артистка вперше прокоментувала фільм про своє життя
Нещодавно платформі Hulu вийшов документальний фільму про Брітні Спірс під назвою Framing Britney Spears. Він набув значного резонансу, адже у ньому розповідається про шлях співачки до успіху, її проблеми з ментальним здоров’ям, реабілітації та боротьбі за власну незалежність.
Брітні Спірс довго мовчала та не коментувала жодним чином свою документалку. Але нещодавно в Instagram знаменитість таки порушила мовчання.
«Моє життя завжди було предметом для спекуляцій. За мною спостерігали, мене засуджували все моє життя. Я завжди була на виду, виступаючи перед людьми. І потрібно багато сил, щоб довіритися Всесвіту з усією своєю вразливістю і беззахисністю, тому що ЗМІ мене завжди судили, ображали і збивали з пантелику, це відбувається і до сьогодні. У той час, як життя продовжує вирувати, ми, люди, продовжуємо бути дуже вразливими і чутливими. Я не дивилася документальний фільм. Але з того, що я побачила, мене схвилювало те, в якому світлі мене у ній представили. Я проплакала два тижні, і досі іноді плачу. Я роблю все, що в моїх силах стосовно духовності, намагаючись зберегти свою радість, любов і щастя! Кожного дня танці приносять мені радість! Я тут не для того, щоб бути ідеальною. Досконалість – це нудно. Я тут, щоб передати доброту!», – написала Спірс.
Варто зауважити, що фанатів Брітні Спірс надзвичайно хвилює доля їхньої улюблениці. Адже, судячи з контенту у її соціальних мережах, життя зірки повністю взято під контроль. Фанати занепокоєні життям співачки та вважають, що Брітні Спірс втримують вдома силоміць, а фото та відео в Instagram лише доводять це. Тому фанати навіть влаштували акції на підтримку Брітні, щоб їй повернули право розпоряджатися власним життям та коштами.
Фото: Getty Images
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