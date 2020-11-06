Селебріті вже 12 років живе за його правилами

Кілька місяців тому соціальні мережі вибухнули акцією #FreeBritney. Фанати американської співачки Брітні Спірс вважають, що їхньому кумиру потрібна допомога. За їхніми спостереженнями у соціальниих мережах, Брітні не розпоряджається своїм життям. Усім заправляє її батько, який отримав опікунство над донькою 12 років тому.

Фанати Брітні Спірс стурбовані психічним станом співачки. Співачка подала в суд, щоб позбавити батька опікунства. А прихильники всіляко намагаються підтримати зірку.

Адвокат Брітні Сем Інгхем вже подав відповідні документи. Про це пише видання The Blast. Брітні Спірс вимагає, щоб незалежна фінансова компанія Bessemer Trust Company стала єдиною стороною, яка може управляти активами співачки. Селебріті прагне вийти з-під опікунства батька.

Фото: Getty Images

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