Melovin

Имя: Константин Николаевич Бочаров

Карьера: певец, музыкант, композитор и продюсер

Дата рождения: 11 апреля 1997

Melovin – современный украинский певец, покоряет жанр поп-электроники. Билет на большую сцену юноша получил благодаря победе на вокальном конкурсе «X-Фактор», а закрепил свой успех на Нацотборе на «Евровидение-2018». Певец представил Украину на международной арене в Португалии с песней «Under The Ladder».

Детство

Константин Бочаров родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Родители возлагали на парня большие надежды, в их глазах он представал выдающимся химиком-ученым. Однако с самого детства будущего певца привлекала творчество. Любовь к музыке ему привил бабушка. Она подарила своему 4-летнему внуку музыкальную шкатулку, которая стала путеводной звездой дальнейшего пути Кости. Бабушка видела в парне большой потенциал, всегда поддерживала его и закрепила веру в свои силы. По словам Melovin, бабушкино ожерелье стало его талисманом на удачу.

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Образование

Бочаров был прилежным учеником, хотя больше внимания уделял творческому образовании. При этом он учился хорошо и никогда не был разбойником-двоечником. В школе парень запомнился талантливым организатором концертов, праздничных мероприятий и постановок. Интересно, что парень сам писал сценарии для спектаклей и принимал в них участие. А в перерывах между уроками он устраивал мини-концерты для школьников. Заметив у сына творческие способности, родители отдали его в музыкальную школу, которую Melovin впоследствии бросил. Он выбрал театральное направление и в 12 лет занялся актерским мастерством, поступив в школу Народного театра «Самоцветы». Костя достигал большого успеха. Он активно участвовал в конкурсах талантов и фестивалях города, посещал кастинги музыкальных ТВ-шоу и работал ведущим различных мероприятий.

Карьера

В 15 лет Константин устроился помощником администратора на съемках сериала «Самый длинный день». А уже в следующем году певец создал свое грандиозное детище – творческий коллектив «Big House Melovin» и выбрал себе сценический псевдоним. По словам артиста, Melovin – это сочетание имени его кумира, известного британского модельера Маккуина, и названия праздника Хэллоуин. Однако уже через 2 года «Большому Дому Меловина» было суждено распасться. В 2014 году Melovin написал песню «Не одинокая», которая стала его отправной точкой в ​​мир шоу-бизнеса. Юноша отправился получать музыкальное образование в Киевский институт музыки им. Р. М. Глиера.

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«X-Фактор»

После заслуженной победы на песенном конкурсе «X-Фактор» о Melovin не слышал только ленивый! Однако не все знают, что эта вершина покорилась артисту не сразу. Упорство и целеустремленность Бочарова увенчались успехом лишь с 4-й попытки. Первые три раза певец не смог пройти даже предкастинги на шоу вокалистов. Но терпение и труд все побеждают. Выполнив символическую песню «Без бою» группы «Океан Эльзы», Melovin стал подопечным известного продюсера Игоря Кондратюка. Количество зрительских голосов за Мела била все рекорды истории шоу. Именно тогда зародилась мощная армия Меловинаторов, которая увеличивается в геометрической прогрессии сегодня.

Похоже, удача улыбнулась парню, и он уверенно зашагал к победе. Однако в интервью Бочаров признался, он был совсем не готов стать победителем. Только потом понял, что стал уверенным в себе, и вопрос, чем заниматься дальше, отпало.

«Евровидение-2017»

На этот раз американские горки неудач Кости набрали новые обороты. Впервые подав заявку на Нацотбор в 2017 году, парень с треском проиграл. Melovin занял третье место в финале, благодаря бешеной преданности фанатов. Они отдали ему наибольшее количество зрительских симпатий, однако судьи конкурса оценили выступление за низкими баллами. Несмотря на это, конкурсная песня Константина «Wonder» заняла топовые места в музыкальных чартах. В конце весны 2017 Melovin отправился гастролировать по миру. Он выпустил песню «Hooligan», соавтором которого стал исполнитель Ашли Хиклин, автор бессмертного хита DJ Tiesto «On My Way». Ноябрь того же года подарил миру дебютный студийный альбом Melovin «Face to Face».

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«Евровидение-2018»

В 2018 году международная арена добровольно сдалась певцу под его давлением настойчивости. Суперхит «Under The Ladder», написанный блестящим американцем Майком Райлсом, принес Melovin желанную победу. Однако хвороста в огонь подбросил скандал, который разгорелся вокруг артиста. Во время еженедельных голосований заподозрили, что один из судей, Андрей Данилко, оказывал особое покровительство конкурсанту. Он оценивал выступления Кости высокими баллами и горячо защищал творчество вокалиста. Тем не менее, Melovin получил право представлять Украину в Лиссабоне. Яркий перфоманс певца занял семнадцатое место. Участие в «Евровидении» принесло юному вокалисту большую популярность и интенсивный толчок в карьере.

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Личная жизнь

Melovin не спешит открывать свою личную жизнь. В 2018 году певец поделился в интервью, что последние серьезные отношения у него длились 5 лет еще до пика популярности. Своей харизматичностью и яркой внешностью певец покорил не одно сердце поклонниц. Так, Костя признался, что у него завязались серьезные отношения с фанаткой. По его словам, это был крайне горький опыт. Девушка подверглась травле и преследованиям фан-клуба певца. Отношения трещали по швам, а жизнь превратилась в настоящий ад. Приняв окончательное решение разойтись, Бочаров решил, что счастье любит тишину, и теперь скрывает свою личную жизнь от прессы.

В 2019 году артист продолжал отшучиваться от неудобных вопросов журналистов. Melovin заверил, что единственная его взаимная любовь – музыка. На любые другие отношения ему не хватает времени и моральных сил. И потом в шутку добавил, что со своим творческим графиком находит время только на то, чтобы покормить своего питомца – кота.

Недавно парень самостоятельно создал интригу вокруг себя в романтических отношениях. Бочаров опубликовал сообщение в своем микроблоге с любовной подписью. Он поделился фото, на котором сплетены две руки – мужская и женская. Фолловеры Мела потребовали немедленных объяснений. Через несколько дней певец признался, что сделал чистой воды провокацию. На фотографии были изображены две его руки, на одной из которых он наклеил накладные ногти. Сейчас о статусе вокалиста не известно ничего. Однако он продолжает дарить миру свою любовь, а это однозначно вернется ему сторицей!