Артист здивував Європу своїм виступом на Eurovision Home Concerts

Пройшло вже два роки з часу участі MÉLOVIN на «Євробаченні». Але Європа ніяк не може забути його крутий конкурсний сингл «Under the Ladder». Саме тому організатори «Євробачення» запросили MÉLOVIN заспівати свою конкурсну пісню на міжнародному проекті Eurovision Home Concerts. Цьогоріч його влаштували замість самого пісенного конкурсу, щоб підтримати Європу у непростий час пандемії коронавірусу. Серія онлайн-концертів зібрала разом учасників «Євробачення-2020», а також найяскравіших представників конкурсу минулих років.

Артист MÉLOVIN взяв участь в одному з концертів онлайн-Євробачення, який відбувся 15 травня о 18:00 на офіційному Youtube-каналі конкурсу.

MÉLOVIN наживо виконав свою авторську пісню «Under the Ladder», з якою виступав на «Євробаченні-2018» та авторську обробку на пісню «Rise Like a Phoenix» від Conchita Wurst. Артист зі своїми музикантами зіграли наживо акустичні варіанти цих композицій. Оскільки концерт відбувався в умовах карантину, кожен музикант виконував свою партію треку вдома. Виступ артиста в межах міжнародного проекту Євробачення «Eurovision Home Concerts» подивилися тисячі європейців.

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