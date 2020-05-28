Карантинний лук: MÉLOVIN постав у костюмі власного дизайну

Український артист показав у новій фотосесії

Представник від України на «Євробаченні-2018» співак MÉLOVIN відомий своїм незвичайним стилем. Тому не дивно, що під час карантину він вирішив представити костюм власного дизайну. Його артист показав у новому фотосеті.

На знімках MÉLOVIN постав у костюмі, створеному з надутих медичних рукавичок. Вони пофарбовані золотистою фарбою. На одній із світлин костюм доповнений маскою, яка зараз є дуже актуальним аксесуаром.

– Скажу відразу, що жодна рукавичка не постраждала і ними зараз користується моя сім’я і близькі! Коли зважився на цю фотосесію, був дуже схвильований ситуацією в світі! Страх і паніка, яка охоплювала людей перекреслювала і придушувала людяність, співчуття та любов. Хотілося показати перебільшений фешн образ кожного з нас! Рукавички, маски, здавалося б елементарні речі вийшли на новий рівень «маніпуляції», ставши в ціні на вагу чистого золота! Вірус обов’язково ми переможемо! А відносини між людьми – потрібно буде немало часу, аби відновити, – поділився MÉLOVIN.

Артист реалізовував цю ідею разом зі своєю командою «BIG HOUSE MELOVIN». На такий образ MÉLOVIN надихнув карантин. Він створювався під час перебування співака вдома з дотриманням усіх умов безпеки.

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