MÉLOVIN дав перший концерт після карантину. Як це було?

Артист здивував меловінаторів акустичним звучанням

Український співак MÉLOVIN дав свій перший концерт після початку карантину. Live acoustic concert відбувся 11 липня в Одесі. Це був акустичний концерт, який артист ексклюзивно провів для своїх найвідданіших меловінаторів. Звучали пісні в нових обробках та акустичних версіях, які були оформлені саме до цього концерту.

Подія повинна була відбутися ще 11 квітня на День народження MÉLOVIN. Але через карантин була перенесена.

Live acoustic concert проходив на локації з містичною історією – території Музею кіно. Цій будівлі вже 107 років і названа вона на честь королеви німого кіно – Віри Холодной. Саме в цих стінах знімали найпопулярніші і водночас найзагадковіші фільми: «Десять негритят» (1987), «Місце зустрічі неможливо змінити» (1979), «Життя й дивовижні пригоди Робінзона Крузо» (1972), «Д’артаньян і три мушкетери» (1979).

Під час карантину MELOVIN , його команда та меловінатори дотримувалися усіх норм безпеки. Зокрема, усі, окрім артиста, були в масках.

Надихнувшись акустичним звучанням концерту в Одесі, MELOVIN планує зробити такі Live acoustic concert в різних тематиках у п’яти найбільших містах України.

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