Новий каналG.spaceШОУМАНІЯHappy Birthday, MELOVIN! Яка ти пісня MELOVIN?

Happy Birthday, MELOVIN! Яка ти пісня MELOVIN?

Сьогодні, 11 квітня, український співак MELOVIN святкує свій День народження! Артисту виповнюється 23 роки! У такому юному віці MELOVIN’у вже вдалося здобути таку шалену популярність. Його фанати, яких він називає меловінаторами, просто обожнюють свого кумира. А після його участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2018» увага до артиста зросла у кілька разів. Новий канал вітає MELOVIN з Днем народження та дарує святковий тест його меловінаторам. Дізнайся, яка ти пісня MELOVIN просто зараз!

А як же MELOVIN святкував свій день народження, ми дізнаємося вже зовсім скоро. Ексклюзивно для Нового каналу співак поділиться подробицями свята!

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