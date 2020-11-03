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TVORCHI рассказали, как писали новый альбом 13 waves (ВИДЕО)

TVORCHI

Музыканты раскрыли все музыкальные секреты написания альбома 13 waves 

Участники группы TVORCHI – Андрей и Джеффри – поделились процессом создания и записи каждого трека из нового альбома 13 waves. Они объяснили, как на самоизоляции, когда находились каждый у себя дома, им удалось написать новую пластинку.

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«Ого, это ребята из Тернополя? А мы такие: «God damn, what’s popping?» – начинает свой видеорассказ Андрей. До сих пор те, кто впервые слышит музыку TVORCHI, удивляются, как круто звучит украинская группа.

«Мне нравится, когда музыка классифицирует искусство. Например, даже изобразительное искусство – это все о слоях. Если вы хотите получить 3D-эффект, то вам придется начать с простых линий, с условного 2D, а потом добавлять сверху больше и больше деталей. Так работает и музыка», – рассказывает Джеффри.

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Как происходил процесс наслоения музыки в треке, как создавали главные хуки и тексты песен, где брали идеи и вдохновение, и почему музыканты не могли не писать музыку во время карантина – смотри в YouTube-видео.

«И это вошло в песню! Я отреагировал – «Боже мой!» и сразу же сказал Андрею: «Пожалуйста, просто оставь это в треке». Ведь такой странный звук сам по себе, но когда ты включаешь все дорожки вместе, просто вау!»– заинтриговал Джеффри, рассказывая о треке Feeling Ok.

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