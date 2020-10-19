Сьогодні, 19 жовтня, український гурт презентує свій найвідвертіший відеокліп на лід-сингл з альбому 13 waves – Living My Life

Артисти занурюють глядачів у «першу хвилю» своєї платівки – інтимний світ, візуально незвичний, який кожен інтерпретує для себе по-різному. Візуальний ряд розповідає про відчуття свободи, зближення та нове світосприйняття.

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Спочатку Джеффрі та Андрій зображені такими, якими всі звикли їх бачити: з мікрофоном та за стійкою клавіш. Та далі разом із героями глядачі занурюються у відвертий світ нових образів і форм, що з’являються у відео.

Більша частина зйомок проходила у Черепашинецькому кар’єрі – унікальному місці у Вінницькій області, де лазурова вода розлилася в озеро серед хвойних лісів. Вперше у відео TVORCHI був задіяний один із найкращих водних балетів України – Waterballet mermaids.

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Режисер відеокліпу – Дмитро Дорош, оператор – Нікіта Копнін. Living My Life – це лід-сингл з нового альбому гурту 13 waves. Головна особливість їх платівки в тому, що TVORCHI записували її перебуваючи на самоізоляції, кожен окремо один від одного.

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