Селебрити идут по стопам Кардашьян

Известный футболист Дэвид Бекхэм и его жена дизайнер Виктория Бекхэм заявили о запуске собственного реалити-шоу о своей жизни.

Знаменитая чета заключило соглашение с стриминговим сервисом Netflix, где и состоится премьера проекта. Сумма контракта – 20 миллионов долларов.

Как сообщают источники, реалити сосредоточится на настоящем Дэвида Бекхэма. Но без редких кадров из личного архива семьи, конечно, не обойдется. Наконец фанаты увидят, как живет семья Бекхэмов не только в публичных местах, но и дома и в рабочих поездках футболиста.

Официально четы Бекхэмов пока не комментирует подписание соглашения и свое реалити. Название также не сообщается.

Фото: Getty Images

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