TVORCHI у новому альбомі 13 waves представили першу колаборацію у своїй кар’єрі – Yellow sands! Записали вони її з українською артисткою Alina Pash.

Критики вже відзначили, що Yellow sands є одним із найцікавіших треків в альбомі. Хлопці зізнаються, що ніхто окрім Аліни не зміг би так доповнити трек і додати туди свого особливого вайбу.

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– Аліна прекрасна, чудова артистка, і я особисто відчуваю її характер та музику, – поділився Джеффрі. – До того ж, вона просто унікальна людина, її важко не любити! Саме тому ми вирішили об’єднати наші зусилля задля такої крутої колаби! Ніхто окрім Аліни не зміг би довершити цей трек так філігранно і точно. Це 100% найкраща українська музика!

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– Нам здалося, що наш трек Yellow Sands Аліна зможе доповнити як ніхто інший – так і вийшло в результаті! Вона ж просто неймовірна! – додав Андрій.

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– Головною причиною, що змусила мене погодитися на колаборацію, яку запропонували хлопці, стало їхнє ставлення до своєї справи та, безумовно, трек, – розповіла Alina Pash. – Він мені зрезонував – і ось. Особисто для мене симпатія інтуїтивно працює насамперед, а потім вже всі інші деталі, які ви швидше за все помічаєте – звучання, тембри, стайл. У треку частина від мене J. І лише так буває.

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Нагадаємо, що основний час запису альбому припав на період самоізоляції, тому учасники гурту Джеффрі Кенніта Андрій Гуцуляк створювали музику окремо один від одного, спілкуючись у FaceTime та записуючи свої партіїкожен у себе вдома. Саунд-продюсером альбому став Андрій, а Джеффрі написав тексти до всіх пісень.