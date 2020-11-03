Вскоре монархине уйдет на заслуженный отдых

Королева Елизавета II правит Великобританией уже 68 лет. С 2015 года она является монархиней, которая дольше занимает свой престол. И хотя все были бы рады, чтобы Елизавета II и в дальнейшем занималась королевскими делами, вечно это продолжаться нельзя. Всем давно интересно когда королева покинет престол и кому все же передаст правления – сыну принцу Чарльзу или внуку принцу Уильяму.

Оказывается, что королева Елизавета II собирается покинуть престол уже в следующем году, когда ей исполнится 95 лет. Об этом заявил королевский биограф Робертс Джобсона в шоу The Royal Beat на телеканале True Royalty TV.

По мнению специалиста, после титул короля получит именно принц Чарльз, а не принц Уильям. В этот же хотела и принцесса Диана, как стало известно из фрагментов ее наиболее засекреченного интервью, которые недавно обнародовали. Королева Елизавета II пока информацию не комментирует.

Фото: Getty Images

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