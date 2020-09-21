Эксклюзив! Артем Пивоваров рассказал о влиянии карантина на его карьеру и раскрыл ближайшие творческие планы

На днях стихийный артист отметил годовщину со дня релиза песни и клипа «2000». В эксклюзивном интервью для Нового канала он вспомнил о непростых съемках видеоработы, рассказал о достижениях за 2020 год и признался, как карантин сказался на его творчестве.

– Артём, привет! Год назад, 20 сентября 2019 года, вышла твоя двуязычная песня и клип «2000». Скажи, чем запомнились тебе те съёмки? Возможно, были какие-то непредвиденные обстоятельства, или все прошло «как по маслу»?

– Мне приятно осознавать, что спустя год это интервью я даю именно вам – редакции Нового канала. Это связано с тем, что клип «2000» у меня на прямую ассоциируется с вами. В какой-то момент на площадке я осознал, что все герои, которые в нём принимали участие, были участниками проекта «Топ модель по-украински» на Новом канале. Именно на этих съемках я познакомился с талантливыми ребятами из проекта и, в том числе, подружился с Вовой Дастишем.

Если говорить о каких-то курьезных моментах, то, к нашему счастью, их не было. Скорее всего этому поспособствовал патруль украинской полиции, который сопровождал нас во время всей работы. Мне кажется, эта съемка была одной из самых продуктивных и быстрых, поскольку мы закончили все за одну ночь (около 10 часов).

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– Поскольку мы говорим сегодня про песню «2000», расскажи, с чем у тебя ассоциируются те года?

2000-е года, если говорить про музыку, у меня ассоциируются с осознанным выбором моих музыкальных предпочтений и, в том числе, началом формирования моего внутреннего музыкального мира. А если говорить про ассоциации, связанные с моей личной жизнью и какими-то моментами, то их очень много. Друзья, поездки в лагерь, где ты знакомился с новыми людьми. Первая влюбленность. Это безусловно ассоциации с нулевыми годами.

– А как прошёл твой год со дня релиза «2000»? Возможно, ты нашёл «то самое звучание»?

– Год получился максимально продуктивным. Мы сделали за это время очень много материала: выпустили альбом «Земной» и презентовали его в Киеве, организовав два больших сольных концерта. В июль 2020 года мы выпустили клип-сплит «Дежавю/Позови», украинскую версию песни «Дежавю» и в конце месяца провели большой сольный концерт в поддержку нашего альбома «Земной» в онлайн-формате. Мы подарили всем нашим слушателям возможность побывать на концерте, пусть и через призму экрана.

Также, в планах на 2020 был Всеукраинский и европейский тур, который мы были вынуждены перенести с начала года на конец, в виду сложившийся ситуации.

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– Артем, скажи повлияло ли на тебя и на твоё творчество карантин? Просто для многих этот год стал переломным.

– Я думаю, что на каждого осознанного человека карантин повлиял в правильном ключе. Некоторые использовали это время для отдыха, некоторые для своего развития, а кто-то занялся теми вещами, для которых не хватало времени. Я свободное время использовал для того, чтобы заниматься творчеством и развитием себя, как личности. И, конечно же, как музыкант и артист, очень скучаю за концертами, за живым взаимодействием и за нашей публикой.

– До конца года ещё 3 месяца. Скажи, какие у тебя планы на остаток 2020? Стоит ли нам ожидать от тебя очередного хита?

– Всегда стоит ожидать хороших песен (улыбается). Мы работаем 24/7.

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