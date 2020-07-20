Стихійний артист і його команда не шукає легких шляхів

Нещодавно номінант на премію YUNA-2020 в категорії «Кращий виконавець» Артем Пивоваров презентував дилогію на треки «Дежавю» і «Позови». Кардинально нову для українського шоу-бізнесу ідею взялися реалізувати режисер Тарас Голубков і команда Inakshe Production.

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Ексклюзивно для Нового каналу Артем Пивоваров поділився закулісними подробицями зі зйомок кліпу «Дежавю/Позови». Про те, як знімальна команда стихійного артиста справлялася із екстремальними погодними умовами та карантинними обмеженнями, читай далі.

– Артеме, вітаю з прем’єрою! Розкажи, як проходили зйомки кліпу «Дежавю/Позови». Під час роботи ти з командою стикався із якимись курйозними ситуаціями або екстремальними умовами?

– Якщо конкретно говорити про кліп «Позови», то в процесі зйомок, на моє щастя, якихось позапланових ситуацій не було. Але ми разом із командою Inakshe Production і Тарасом [Тарас Голубков – режисер] жартуємо, що у нас немає балансу, золотої середини. Наприклад, можемо взяти дві крайні відеороботи – «Дом» і «Позови». Коли ми знімали «Дом», на вулиці було мінус п’ять, шторм на морі в Одеській області, просто неймовірно холодно. Ми грілися кожну вільну хвилину, а потім все ж виходили і продовжували зйомку.

Кліп «Позови» ми знімали в сорокаградусну спеку, ще й на сонці. Вся команда згоріла, нам навіть не допоміг крем від сонця. Але ж усе це складно назвати курйозним. Просто робочі моменти, такі бувають у кожного. Можливість отримати ті самі особливі та цінні кадри. Так що ми не шукаємо легких шляхів (посміхається).

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– Складно було організувати зйомки в умовах карантину?

– Підготовка до зйомок кліпу була досить тривалою. Спочатку ми планували знімати набагато раніше, але з огляду на обставини, що склалися були змушені перенести зйомки. І я думаю, що цей додатковий час у будь-якому випадку зіграв нам на руку, дав можливість зробити більше та краще запланованого.

– А де конкретно проходили зйомки кліпу? Як твоя команда зазвичай вибирає локацію?

– Разом із Тарасом Голубковим і його командою Inakshe Production ми часто влаштовуємо брейншторми, під час яких шукаємо відповідні нам за атмосферою і наповненням локації. Як у випадку з «Дежавю», так у випадку з «Позови» ті локації, які ви бачите в кліпі, не ті, де ми спочатку планували знімати. Підбір локації – досить трудомісткий процес: члени команди їздять на перегляди, ведуть переговори, після всі разом обговорюємо, яка з них краще для нас підходить, і тільки після цього вибираємо фінальну.

Якщо брати крайню роботу, «Позови», ми ще на етапі постпродакшна все одно трохи міняли локацію (щось замальовуємо, щось додаємо). Нам невимовно пощастило, що наша країна дуже багата на гарні і атмосферні місця. Адже ми можемо знімати і біля моря, і на рівнинній місцевості, і в горах.

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– Як головний герой кліпу ти «кооперував» із кожним учасником зйомки. Як думаєш, саме в цьому підході полягає майбутній успіх роботи?

– До кожної зі зйомок ми підходимо індивідуально. Якщо говорити про «Позови», то в цьому кліпі брали участь наші слухачі. Раніше у нас вже був досвід зйомки з нашими «стихійними» в рамках фотосесії «100 на 100» на пам’ятнику Батьківщина-Мати. І ми розуміли, що зібрати потрібну кількість людей, з якими було б круто працювати, не проблема. Ще не було жодного разу, щоб людина, з якою ми працюємо на зйомках, не влилася у нашу сім’ю (посміхається).