Новий каналG.spaceШОУМАНІЯАртем Пивоваров з синглом «Дежавю» прозвучав на хвилях австралійського радіо

Артем Пивоваров з синглом «Дежавю» прозвучав на хвилях австралійського радіо

Пишаємося!

8 серпня в ефірі австралійського радіо JOY в шоу «babble POP!» пролунав трек Артема Пивоварова «Дежавю» українською мовою. Це перший сингл Артема, який звучав на радіо Мельбурна в Австралії.

Австралійські ведучі тепло зустріли Пивоварова як артиста, сонграйтера і саундпродюссера. Згадали про його колаборації з такими гучними іменами, як Світлана Лобода і Діма Білан, про хіт «Мусони» з Мотом, і ще про його виступ на музичній премії «M1 Music Award» в минулому році. Також, в кінці випуску вони зазначили: «Yeah, that’s better, than ukrainian» – в перекладі означає, що це не просто українська музика, «це краще ніж українська музика».

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