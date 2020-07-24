23 липня український артист і саунд-продюсер Артем Пивоваров виступив із музичним екшном «Земной» у форматі online-концерту

Трансляція концерту велася в соціальних мережах артиста, а також на міжнародній мережі музичних телеканалів MusicBox. Зараз музичний екшн «Земной» можна подивитися на YouTube-каналі Артема Пивоварова.

Екстремальна спека та режим карантину: Артем Пивоваров розповів, як проходили зйомки кліпу «Позови». Ексклюзив!

Унікальна локація – оранжерея на ВДНГ, трирівнева сцена, 40 технічних фахівців, аерозйомка і full-band артиста підняли online-формат концертів на новий рівень. Такий формат отримав величезну кількість захоплених коментарів на YouTube.

«Це був дивовижний концерт! Для мене і моєї команди – просто новий level. Відбувся перший такий великий online-концерт в Україні. Ми спеціально побудували три сцени, підібрали унікальну історичну локацію і поділилися з глядачами всім своїм зарядом енергії », – розповідає Артем.

Читай також:

Артем Пивоваров випустив свій сингл «Дежавю» українською

Прем’єра кліпу! Артем Пивоваров презентував спліт на «Дежавю/Позови»