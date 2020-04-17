Макс Барських готує пиріжки: Це дуже смішно… і смачно!

Навряд чи ви очікували колись прочитати новину про Макса Барських та пиріжки з яйцем і цибулею в одному реченні, але карантин творить чудеса! Популярний виконавець запустив проект «Макс Барських Шоу» і зняв смішний ролик, як він готує ті самі пиріжки за рецептом своєї мами. Відео зібрало майже 100 000 переглядів в IGTV в Instagram.

Якщо ви все ще думаєте, що ми жартуємо, то ні, ось він – той самий ролик.

View this post on Instagram A post shared by Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) on Apr 17, 2020 at 1:43am PDT

– Мамині пиріжки – це асоціація з домом, сім’єю і дитинством, – зізнається Макс Барських. – Після того, як я переїхав до Києва і повертався в Херсон або провідати маму, або з концертами, вона завжди готувала цілий таз пиріжків з різними начинками – з картоплею, капустою, джемом, маком: для мене, для брата і сестри. Це перше частування, яке завжди подається до столу разом з її фірмовим борщем. Оскільки мама залишилася жити в Херсоні, я попросив її навчити мене їх готувати. Я печу вкрай рідко, але коли це відбувається, моя домробітниця завжди хапається за голову. Тому що найменш цікава частина приготування моїх кулінарних шедеврів дістається їй (посміхається). Зате пиріжки виходять смачними, і коли я пригощаю ними в тому числі і домробітницю, мені завжди прощається безлад на кухні, який я залишаю.

А ось і сам рецепт пиріжків з яйцем і цибулею від Макса Барських. Ну ідеальний же чоловік, правда?

Інгредієнти для тіста:

• 300 мл кефіру (2.5-5%)

• 2 яйця

• 150 мл рослинної олії (Макс використовував оливкову без запаху)

• 10 г сухих дріжджів (або 50 г сирих)

• 100 мл молока

• 1.5 ст.л. цукру

• 1.5 ч.л. солі

• 500-550 г борошна (може знадобитися трохи більше)

Інгредієнти для начинки:

• Яйця

• Цибуля

• Зелень

• Сіль, перець, спеції

Начинку приготувати так:

1. Варимо яйця круто

2. Ріжемо дрібно зелень, цибулю, яйця. Додаємо спеції, перемішуємо.

Приготування тіста:

Молоко підігріти. Воно повинно бути теплим, але не гарячим.

Додати цукор і дріжджі. Перемішати. Накрити рушником.

Поставити в тепле місце. Опара повинна піднятися (у Макса в відео на це пішло 10 хвилин).

Кефір змішати з оліїю. Трохи підігріти.

Додати яйця. Перемішати.

Додати опару. Перемішати.

Додати борошно (борошна може знадобитися трохи більше), сіль.

Замісити тісто. Накрити його рушником. Поставити в тепле місце. Тісто має добре піднятися (у Макса на це пішло близько 30 хвилин).

З тіста сформувати невеликі коржики. Викласти начинку. Краї защипнути. Деко змастити маслом або застелити папером для випічки. Викласти пиріжки (швом вниз). При бажанні, пиріжки можна змастити збитим яйцем. Дати пиріжків піднятися.

Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати протягом 15-20 хвилин.

Смачного!

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