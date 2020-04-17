Макс Барських готує пиріжки: Це дуже смішно… і смачно!
Навряд чи ви очікували колись прочитати новину про Макса Барських та пиріжки з яйцем і цибулею в одному реченні, але карантин творить чудеса! Популярний виконавець запустив проект «Макс Барських Шоу» і зняв смішний ролик, як він готує ті самі пиріжки за рецептом своєї мами. Відео зібрало майже 100 000 переглядів в IGTV в Instagram.
Якщо ви все ще думаєте, що ми жартуємо, то ні, ось він – той самий ролик.
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– Мамині пиріжки – це асоціація з домом, сім’єю і дитинством, – зізнається Макс Барських. – Після того, як я переїхав до Києва і повертався в Херсон або провідати маму, або з концертами, вона завжди готувала цілий таз пиріжків з різними начинками – з картоплею, капустою, джемом, маком: для мене, для брата і сестри. Це перше частування, яке завжди подається до столу разом з її фірмовим борщем. Оскільки мама залишилася жити в Херсоні, я попросив її навчити мене їх готувати. Я печу вкрай рідко, але коли це відбувається, моя домробітниця завжди хапається за голову. Тому що найменш цікава частина приготування моїх кулінарних шедеврів дістається їй (посміхається). Зате пиріжки виходять смачними, і коли я пригощаю ними в тому числі і домробітницю, мені завжди прощається безлад на кухні, який я залишаю.
А ось і сам рецепт пиріжків з яйцем і цибулею від Макса Барських. Ну ідеальний же чоловік, правда?
Інгредієнти для тіста:
• 300 мл кефіру (2.5-5%)
• 2 яйця
• 150 мл рослинної олії (Макс використовував оливкову без запаху)
• 10 г сухих дріжджів (або 50 г сирих)
• 100 мл молока
• 1.5 ст.л. цукру
• 1.5 ч.л. солі
• 500-550 г борошна (може знадобитися трохи більше)
Інгредієнти для начинки:
• Яйця
• Цибуля
• Зелень
• Сіль, перець, спеції
Начинку приготувати так:
1. Варимо яйця круто
2. Ріжемо дрібно зелень, цибулю, яйця. Додаємо спеції, перемішуємо.
Приготування тіста:
- Молоко підігріти. Воно повинно бути теплим, але не гарячим.
- Додати цукор і дріжджі. Перемішати. Накрити рушником.
- Поставити в тепле місце. Опара повинна піднятися (у Макса в відео на це пішло 10 хвилин).
- Кефір змішати з оліїю. Трохи підігріти.
- Додати яйця. Перемішати.
- Додати опару. Перемішати.
- Додати борошно (борошна може знадобитися трохи більше), сіль.
- Замісити тісто. Накрити його рушником. Поставити в тепле місце. Тісто має добре піднятися (у Макса на це пішло близько 30 хвилин).
- З тіста сформувати невеликі коржики. Викласти начинку. Краї защипнути. Деко змастити маслом або застелити папером для випічки. Викласти пиріжки (швом вниз). При бажанні, пиріжки можна змастити збитим яйцем. Дати пиріжків піднятися.
- Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати протягом 15-20 хвилин.
Смачного!
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